退役傘兵：主傘若失效 僅約6秒可開副傘

陸軍航特部上兵秦良丰17日參加國軍漢光演習預演，在台中清泉崗基地高空跳傘卻發生意外墜落地面，緊急送醫後生還。此為示意圖，非事件照片。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北17日電）陸軍航特部秦良丰上兵今晨跳傘墜地受傷。航特部退役的傘兵劉祐龍說，高度1300呎、使用MC-1傘具為例，從離機、張傘至落地最多耗時90秒；主傘失效僅約6秒可開副傘，時間緊湊。



陸軍航空特戰指揮部特三營清晨6時在台中清泉崗執行反空降的跳傘課目時，26歲的秦良丰上兵搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，直接墜落地面。



去年10月從航特部退役的傘兵劉祐龍接受中央社記者電訪時認為，發生意外可能有2個原因。



第一，傘兵使用的傘具必須經過摺傘人員、負責士官、督導軍官等3層檢驗機制，因此他認為保傘連過失的因素較低；第二，傘兵躍出機門時，必須落實「頭抵緊、手抱緊、腳夾緊」的「三緊動作」，若不確實可能造成傘繩纏繞主傘上面，導致「半翻傘」。



劉祐龍也說，依照他的跳傘經驗，若以1300呎、操作MC-1傘具為例，從離開運輸機、張傘至落地，正常情況下約耗時60秒至90秒間；若主傘失效，僅約5至6秒可開副傘，情況緊急且相當緊湊。



他強調，傘兵的專業訓練相當紮實，但訓練階段的100分，在演練階段可能因為緊張、天候、傘具等因素，有70分就不錯了。



劉祐龍認為，秦良丰已有11次的跳傘經驗，撇除人為的因素，可能是躍出運輸機後，因為強風關係導致身體無法平衡，加上傘繩纏繞才會釀成這起意外。



另一名已退役的吳姓特戰士兵接受中央社記者訪問時說，MC-1傘具都由保傘連維護整備，因此每一名傘兵在領取傘包的時候都是隨機的，更沒辦法拆開檢查。



吳姓特戰士兵認為：「主傘失效，不立刻開啟副傘，危險性激增。」如果連副傘都吃不到風，極有可能是傘繩被身體或主傘纏繞，最後若不幸失速失控，應維持「頭上腳下、雙手抱胸、低頭」姿勢。



「亞太防務」雜誌總編輯鄭繼文接受中央社記者訪問也指出，依照國外案例，軍方除了應深入調查保傘連有無作業疏失外，也應一併釐清當時的天候等狀況，了解是否為「複合式的意外」。



他也認為，每一項軍事演練都存在著風險，就如科學統計的數據下，都有難以消除的風險存在，戰鬥機、民航機也是如此，但確切意外發生原因，軍方應深入調查鑑定，很難在第一時間向外界說明「到底哪個環節出了什麼問題」。（編輯：李信寬）1070517