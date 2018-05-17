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菊島選情 陳光復:施政表現為選戰主軸

發稿時間：2018/05/17 18:11

最新更新：2018/05/17 18:11

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九合一選舉 決戰澎湖縣（1）（中央社澎湖縣17日電）澎湖縣長選舉，民進黨早在去年9月間即提名現任縣長陳光復連任，而國民黨推出老縣長賴峰偉回鍋。同為縣長級戰將，陳光復對施政成果有信心，未來更要推出最好政策，贏得選民支持。

4年前澎湖的百里候之爭，在菊島8萬2269票的選舉人數中，有效票達5萬多票、投票率67.82%。陳光復以2萬9164票、過半的55.34%得票率，以5631票的差距，擊敗藍營對手蘇崑雄；是繼民國82年的高植澎，第2位綠營在澎湖執政的縣長。

任期迄今3年多以來，63歲的陳光復在福利、交通、醫療、觀光等四大政策的施政主軸下，繳出不俗成績。尤其澎湖過去都是賣地舉債投入建設，累積舉債高達30億餘元，但3年任內，在開源節流下，未曾標售土地，負債還少了8億餘元，在全國各縣市財政管理評鑑第一名，獲得財政部表揚，且社會福利大幅提升，這些都創下縣政新猶。

社福政策從出生到老人都加碼兼顧，除了調高敬老津貼、營養午餐免費、生育補助357政策與縣籍大專生助學交通補助，社區長照關懷據點與老人餐食等與民生最直接的政策，都陸續的兌現，讓全民共享，全民受惠，連帶返鄉設籍人口、出生率增加，都是過去施政上少見現象。

在觀光方面，海空交通增加航班，打造澎湖首座遊艇港、花海、龍門布袋客輪通航等，旅遊人口更是年年大幅成長，由上任的90餘萬人，到去年已突破115萬人次，不但讓返鄉設籍人數成長近3000多人，合法民宿登記增加至600餘家，也都創下歷史新高。

另外，開辦下水道工程、縣道兩邊水溝加蓋60公里、海底覆網清除今年將達8萬公尺等工程，以及與國內10餘家大型醫院、醫學中心等策略聯盟。這些「看不到的建設」，但陳在短短3年內依序來推動執行。

施政井然有序，來自陳光復的菊島的投入與了解。包括2001年、2005年兩度縣長選舉敗北，以及2008年立委選舉失利，都沒有能打倒陳光復。年底選情，他不諱言，澎湖軍公教警人口眾多，所佔約3成的選票，在大選舉區的盤面上，是足以憾動整個選情。

尤其是年金改革的衝擊，但是作為執政黨的縣長，一切政策施政作為，都要概括承受，雖然也全力的爭取調高離島加給與超勤津貼等，來減緩對選情的衝擊，但在尋求連任的路上，成為無法預測的變數之一。

目前多位在地精英表態參選，但陳光復仍以賴峰偉為首號對手。面對這位曾任13、14兩屆的澎湖縣長，此番再度回鍋參選，他坦言戰情激烈。

陳光復分析，雖然賴在2005年兩屆任滿後，轉赴中央任職，這些年來不免與地方脫節，但相信未來在選戰主軸上，2人都可能以任內的施政成果互別苗頭；此外，更要提出與民眾和地方發展最迫切的政策，才能獲得選民認同與支持，才能爭取最後的勝選來延續施政。(編輯:孫承武)1070517

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