/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 傘兵西城秀樹個人申請 金曲獎
>rss

新北機車空污說 蘇貞昌：陳菊沒壞意

發稿時間：2018/05/17 19:45

最新更新：2018/05/17 20:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王鴻國新北17日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天對陳菊有關新北市機車族的空污發言表示，她沒有壞意啦，其實是在講各方面的問題；其實，騎機車上下班也好、出入也好，都是很辛苦的事。

總統府秘書長陳菊日前接受電視節目專訪提到「新北市的機車約218萬輛，是全台機車最多的都市，汙染的程度絕對超過深澳燃煤發電廠」，引發外界討論。

蘇貞昌下午出席民進黨新北市黨部舉辦各議員聯合競選總部總幹事會議，會後受訪對陳菊的發言表示，她沒有壞意，其實是在講各種方面的問題。

蘇貞昌表示，騎機車上下班也好、出入也好，都是很辛苦的事。如果有汽車可以開，何必騎機車；如果新北不缺電，又何必建電廠。若他作為新北市長，一定要讓新北的大眾運輸更好、讓現在辛辛苦苦騎機車的朋友們，能夠也有更方便的大眾運輸工具可以用。

他強調，要做首長的人，要有肩膀、要有擔當、要顧及到全面；不能要電，但不要電廠；要吃雞蛋，但雞不能拉屎。做市長的人，要能照顧到每個人，要能照顧到每一個產業，希望不但要有電，而且還要不污染。

至於國民黨新北市長參選人侯友宜今天參訪淡水區的青年旅館後對陳菊發言表示，機車族都是最辛苦的勞工階級及剛創業、就業的年輕人，應體諒他們的辛苦。（編輯:孫承武）1070517

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP