新北機車空污說 蘇貞昌：陳菊沒壞意

（中央社記者王鴻國新北17日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天對陳菊有關新北市機車族的空污發言表示，她沒有壞意啦，其實是在講各方面的問題；其實，騎機車上下班也好、出入也好，都是很辛苦的事。



總統府秘書長陳菊日前接受電視節目專訪提到「新北市的機車約218萬輛，是全台機車最多的都市，汙染的程度絕對超過深澳燃煤發電廠」，引發外界討論。



蘇貞昌下午出席民進黨新北市黨部舉辦各議員聯合競選總部總幹事會議，會後受訪對陳菊的發言表示，她沒有壞意，其實是在講各種方面的問題。



蘇貞昌表示，騎機車上下班也好、出入也好，都是很辛苦的事。如果有汽車可以開，何必騎機車；如果新北不缺電，又何必建電廠。若他作為新北市長，一定要讓新北的大眾運輸更好、讓現在辛辛苦苦騎機車的朋友們，能夠也有更方便的大眾運輸工具可以用。



他強調，要做首長的人，要有肩膀、要有擔當、要顧及到全面；不能要電，但不要電廠；要吃雞蛋，但雞不能拉屎。做市長的人，要能照顧到每個人，要能照顧到每一個產業，希望不但要有電，而且還要不污染。



至於國民黨新北市長參選人侯友宜今天參訪淡水區的青年旅館後對陳菊發言表示，機車族都是最辛苦的勞工階級及剛創業、就業的年輕人，應體諒他們的辛苦。（編輯:孫承武）1070517