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農業新南向 台印尼可望合作成立農業示範區

發稿時間：2018/05/17 20:34

最新更新：2018/05/17 20:34

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（中央社記者侯姿瑩台中17日電）政府力推新南向政策，農業是重點項目之一。為強化台灣、印尼間的農業合作，雙方將合作在印尼成立綜合農業示範區，由台灣提供技術指導；雙方近期將簽署合作文件。

兼任行政院經貿談判辦公室總談判代表的政務委員鄧振中今天邀請新南向政策主要目標國家（越南、印尼、印度、馬來西亞、泰國及菲律賓）駐台代表，參訪位於台中的農業試驗所。

鄧振中表示，透過成立農業示範區，可輸出台灣農業技術、肥料與相關設備到東南亞國家，協助當地提升農業技術，並提高當地農民所得。在新南向目標國家中，印尼可望是第一個與台灣合作成立農業示範區的國家，未來也希望拓展到其他東南亞國家。

知情官員指出，在印尼成立綜合農業示範區，由台灣提供技術指導，雙方預計近期正式簽署文件，推動這項合作案。示範區成立後，除了示範台灣農業技術外，也可望增加台灣肥料與農業相關設備的外銷機會。

肥料外銷到東南亞國家是政府推動新南向政策的成果之一。行政院農委會副主委陳吉仲表示，目前台肥生產的黑旺系列複合肥料已賣到柬埔寨、馬來西亞，希望未來可以外銷到更多新南向政策目標國家。

除增加銷售通路外，知情官員表示，台肥也計畫在印尼、印度投資設廠，與當地業者合作生產肥料；這2個國家都是肥料原料生產地，若在當地設廠將可降低生產成本。

此外，農業試驗所所長陳駿季受訪時表示，農試所透過在新南向目標國家設立示範農場的方式，導入台灣的農業技術與系統，提升當地國的農作物品質；預計近期在馬來西亞柔佛州設立示範農場。（編輯：李信寬）1070517

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