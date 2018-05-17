陳菊：當改革被接受 大家會給總統高評價

（中央社記者葉素萍台東17日電）總統蔡英文上任將滿2週年，總統府秘書長陳菊今天說，當蔡總統在經濟各方面表現與改革得到社會接受，她相信有一天、而且很快，大家會給蔡總統高度評價。



陳菊今天在台東與媒體茶敘，媒體問到，蔡總統上任將滿2週年，但目前民調不盡理想。



陳菊指出，如果蔡總統是精明、幹練、世故的政治工作者，就不會選擇一上任，就處理歷任總統都不敢觸碰但是一定要面對的台灣社會嚴肅改革問題；蔡總統若是精明、世故，會選擇連任後再做改革，因為「忍一下，4年就過去了」；改革比革命更困難，所以社會各種反應，到哪裡都有不同的抗爭。



陳菊說，雖然蔡總統民調不夠理想，但她覺得，社會有一股深層力量支持蔡總統改革，當年金改革在立法院三讀通過後，大家看到負責任、有勇氣、願承擔的總統，相信社會將改觀。



她說，現階段社會有很多批評，有些人覺得改革不夠快、不夠有效，又有些人覺得太激進，面對社會不同聲音的意見，蔡總統站穩腳步，堅持改革。



陳菊說，各種民調都值得參考，對所有民調也都要深自檢討；但她有信心，當蔡總統在經濟各方面表現與改革得到社會接受，她相信有一天、而且很快，大家會給蔡總統高度評價。



另外，陳菊也透露，自己入府不到一個月的時間，總統府的工作真的很忙碌；她並發現，蔡總統「當總統，笑容就會比較少」。



她說，蔡總統是專業精英，她則是幫助蔡總統更有機會與地方「接地氣」；她經常鼓勵總統面對支持者、走入支持者，讓大家知道改革的艱困，同時總統也能感受到支持者對總統的鼓勵，讓總統更有改革的力量與勇氣，協助總統一起完成改革的理想。



媒體好奇陳菊繁忙的工作，如何紓壓；陳菊透露，過去擔任高雄市長期間，她因為辨識度很高，經常有民眾前來合照，因此很少公開在外面運動。現在住的宿舍則有兩個運動器材，她每天都會藉著運動抒壓，睡覺時也會播放音樂，藉此解除壓力。（編輯：李淑華）1070517