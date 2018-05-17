農業新南向 東南亞駐台代表訪農試所促合作

（中央社記者侯姿瑩台中17日電）行政院政務委員鄧振中今天帶領新南向政策主要國家的駐台代表前往台中的農業試驗所參訪，了解台灣農業技術的發展。駐台代表期盼增進與台灣的農業合作，提升當地農民收入。



為進一步推動與新南向主要國家的農業合作，身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中首度邀請越南、印尼、印度、馬來西亞、泰國及菲律賓的駐台代表參訪農業試驗所，了解台灣農業發展，包括智慧農業的應用，盼藉此增加合作機會。



訪團在農試所所長陳駿季等人的陪同下，參觀農試所包括蔬果、稻米的研發成果，以及了解地理資訊系統在台灣農業管理的應用、菇類栽培、溫室栽培等創新農業設施技術等。印尼駐台代表羅伯特（Robert James Bintaryo）等人在參訪過程中，仔細聆聽解說，也不時發問。



印度駐台代表史達仁（Sridharan Madhusudhanan）受訪時表示，印度是農業國家，推動農業合作很重要。印度與台灣於2016年簽署農業合作備忘錄，繼去年7月在印度新德里舉行首次會議後，今年11月預計在台灣舉行第2次的農業會談，到時，他會堅持印度代表團前往農試所參訪。



他表示，提高農民收入很重要，提升農作物產能也很重要，期盼提升與台灣在農業方面的合作。



知情官員指出，印度希望在竹子加工技術方面與台灣合作，相關議題將在今年的農業會談中討論。



其他東南亞國家駐台代表也都認為提升農民收入很重要。菲律賓駐台代表班納友（Angelito Tan Banayo）在參訪農試所後表示，提升農民收入很重要；看到農試所種植的菇類、水果、蔬菜，盼引進相關技術到菲律賓。



來台不到2個月的泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）也說，參訪農試所看到許多科技應用在提升農民收入；泰國農民的收入比台灣農民低，希望未來台泰有更多農業合作，協助增加泰國農民的收入。



通才說，泰國在養殖漁業方面很先進，但台灣在種植蔬果方面的技術很發達；台灣農業科技價錢合理，適合泰國農民使用，希望多推廣這方面的合作。



馬來西亞駐台代表馮淑娟（Datuk Adeline Leong）表示，希望推動人員交流，讓馬來西亞的農民有機會到台灣來學習農業技術。參訪農試所的行程裡，最讓她印象深刻的是杏鮑菇的培養室，直說台灣種植的杏鮑菇很特別。



越南駐台代表陳維海（Tran Duy Hai）也說，越南政府很重視高科技農業，在河內附近設有農業研究院；他希望推動與台灣農試所的合作，特別是在蘭花種植的交流。（編輯：李淑華）1070517