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前進WHA向國際發聲 國合會分享台灣醫療實力

發稿時間：2018/05/18 10:11

最新更新：2018/05/18 10:11

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（中央社記者侯姿瑩台北18日電）世界衛生大會21日起將於日內瓦召開，台灣今年再度未獲邀。即便如此，衛福部、外交部等部會仍將在WHA場邊舉行系列活動；其中，國合會將透過分享會介紹台灣醫療實力。

國際合作發展基金會副秘書長李栢浡接受中央社訪問時表示，今年國合會首度獲衛福部邀請前往日內瓦，於WHA會議期間，在場邊舉辦一場分享會，向友邦國家與友好國家，介紹國合會在國際醫療、公衛的合作計畫，盼藉此讓更多人知道台灣醫療、公衛實力。

他說，分享會將於23日舉行，出席人士多為友邦的衛生官員。根據規劃，分享會有2個場次，第一場著重在分享國合會與國內醫院合作在友邦貝里斯、聖克里斯多福推動的慢性腎衰竭基礎防治體系建構計畫；第二場則是分享國合會與國泰醫院合作，在巴拉圭推動的醫療資訊管理效能提升計畫。

貝里斯、聖克里斯多福有許多慢性腎臟病患者，這項合作計畫主要透過台灣的醫院協助培訓當地醫療人員，以及推動疾病預防觀念等方式，盼降低罹患腎臟病的機率。貝里斯計畫的合作醫院是亞東醫院，聖克里斯多福的計畫由台北榮總協助。

另外，巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫是由國合會與國泰醫院合作推動，計畫內容包括安排巴國系統工程師、醫院管理人員來台受訓，培養巴國人員自行設計、維護醫療資訊管理的能力。巴國醫院過去多為人工掛號，透過電子化系統的建立，可有效改善醫療服務效率。

李栢浡指出，國際社會非常重視公衛醫療，包括慢性腎臟病等慢性疾病防治，盼透過分享會與友邦介紹台灣在這方面的實力。醫療資訊系統也是國際間很重視的議題，台灣在這方面滿有競爭力，盼與其他國家分享台灣的經驗。

除分享會外，他說，國合會也規劃安排與其他國際組織舉行會議，進行交流。

即便今年未受邀參與，台灣仍會持續努力爭取重返WHA。對於國合會在這方面可扮演的角色，李栢浡說，透過分享國合會在國際公衛醫療的成果，將有助提升台灣國際能見度。

第71屆世界衛生大會將於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，2009年才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。（編輯：黃國倫）1070518

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