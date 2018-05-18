520前夕藍橘點評政府問題 綠：有些非事實

（中央社記者劉冠廷、王承中、蘇龍麒台北18日電）總統蔡英文就職將滿兩週年，國、親兩黨團分別召開記者會，點評少子化、空污等政府所面臨的問題，民進黨團幹事長何欣純說，虛心接受批評，但有些並不是事實。



親民黨立院黨團今天上午召開記者會，黨團總召李鴻鈞列舉出灣目前面臨的問題，包括萬物齊漲、實質經常性薪資跟不上物價上揚、人民負債愈來愈多、民眾買房困難、國內投資成長率低落、少子化危機、大學排名直直落、青年失業問題等。



李鴻鈞表示，不是刻意要唱衰政府，而是要清楚的告訴政府，台灣面對當前世界的變局，確實需要進行各項的改革，但台灣民眾也同時渴望，執政黨政府能夠讓國家安定下來，讓台灣有穩定的經濟成長方向。



親民黨團幹事長陳怡潔說，最近針對蔡總統執政兩週年的期中考成績，各家媒體民調紛紛顯示不滿意度提升、滿意度下降；期許蔡總統可以翻轉民調，不要再以「拒馬代替溝通」、「傲慢取代謙卑」，拚選舉不如拚政績，搞政治不如救民生，才是全民之福。



中國國民黨立法院黨團總召林德福、書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗上午則率領國民黨立委，以及國民黨台北市長參選人丁守中、金門縣長參選人楊鎮浯等人，在立法院議場前召開「蔡政府失政兩週年」記者會。



國民黨立委列舉蔡政府施政五大缺失，包含空污、拔管、低薪過勞、兩岸政策，以及食安，批評政府施政滿兩年，卻讓台灣空轉停兩年。楊鎮浯表示，不樂見斷交及兩岸交流停滯，但若政府的反應只剩下不滿跟遺憾，把錯都推給別人，這不是國人期待的政府。



國民黨團也在議場前以五大缺失為題，用保麗龍搭起一座「失政總統府」，讓國民黨立委及各參選人輪番上前，以彈弓加上國民黨黨徽的抱枕來擊倒總統府。



民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，對於在野黨的批評，執政的民進黨虛心接受，但是有些批評並不是事實。她說，行政院長賴清德上任後，著手很多拚經濟的政策，面對少子化問題，也端出了各項措施，這些問題民進黨都很積極在處理中，並不像在野黨所批評的那樣。（編輯：張均懋）1070518