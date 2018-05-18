連勝文：目前沒有為丁守中站台的計畫

台灣青年發展基金會董事長連勝文（前排左3）18日出席上海慧高光創園主辦的「第二屆海峽兩岸青年創業路演」活動，與零點有數董事長袁岳（前排右2）等人合影。中央社記者張淑伶上海攝 107年5月18日

（中央社記者張淑伶上海18日電）中國國民黨中央委員連勝文今天表示，他和國民黨台北市長提名人丁守中的關係如何完全不重要，重要的是丁能不能扮演好台北市長的角色；目前他沒有為丁守中站台的計畫。



連勝文今天以台灣青年發展基金會董事長的身分，在中國大陸上海慧高光創園主辦的「第二屆海峽兩岸青年創業路演」致詞，並在活動結束後接受媒體訪問時作以上表示。



在上屆國民黨台北市長初選，連勝文與丁守中曾有激烈競爭。15日，丁守中前往拜會他的老師：國民黨前主席連戰，被視為有意化解上次初選埋下的心結。連勝文是否會因此轉而支持丁守中，備受矚目。



對此，連勝文說，他和丁守中的關係如何完全不重要，「重要的事情是他能不能扮演好台北市長的角色，我認為他這一點要比老柯（柯文哲）強太多了」。



當被問及目前有沒有為丁守中站台的打算，連勝文說，「目前沒有」。



當被問及總統府秘書長陳菊可能要選台北市長，連勝文說，「任何人要當台北市長，都必須說明如何處理台北市空汙的問題」。他指出，陳菊在高雄市長任內最後幾年，空氣汙染問題讓高雄人很頭痛，而台北人在這方面的要求一樣高。



連勝文辦公室特別助理林鼎超今天透露，6月4日到7日，連勝文將率約80名青創團隊成員到北京參訪，期間預計會見中國國台辦主任劉結一，並與中國國家開發銀行所屬的協會舉行論壇，還將參訪小米科技與愛奇藝總部。



林鼎超說，連勝文身兼兩岸暨跨境創新創業交流協會顧問，這是今年初成立的協會；6月北京之行的成員將有中國國民黨5名中常委。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070518