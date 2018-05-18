/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 白木屋安室奈美惠傘兵西城秀樹
>rss

連勝文：目前沒有為丁守中站台的計畫

發稿時間：2018/05/18 13:11

最新更新：2018/05/18 13:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣青年發展基金會董事長連勝文（前排左3）18日出席上海慧高光創園主辦的「第二屆海峽兩岸青年創業路演」活動，與零點有數董事長袁岳（前排右2）等人合影。中央社記者張淑伶上海攝 107年5月18日台灣青年發展基金會董事長連勝文（前排左3）18日出席上海慧高光創園主辦的「第二屆海峽兩岸青年創業路演」活動，與零點有數董事長袁岳（前排右2）等人合影。中央社記者張淑伶上海攝 107年5月18日

（中央社記者張淑伶上海18日電）中國國民黨中央委員連勝文今天表示，他和國民黨台北市長提名人丁守中的關係如何完全不重要，重要的是丁能不能扮演好台北市長的角色；目前他沒有為丁守中站台的計畫。

連勝文今天以台灣青年發展基金會董事長的身分，在中國大陸上海慧高光創園主辦的「第二屆海峽兩岸青年創業路演」致詞，並在活動結束後接受媒體訪問時作以上表示。

在上屆國民黨台北市長初選，連勝文與丁守中曾有激烈競爭。15日，丁守中前往拜會他的老師：國民黨前主席連戰，被視為有意化解上次初選埋下的心結。連勝文是否會因此轉而支持丁守中，備受矚目。

對此，連勝文說，他和丁守中的關係如何完全不重要，「重要的事情是他能不能扮演好台北市長的角色，我認為他這一點要比老柯（柯文哲）強太多了」。

當被問及目前有沒有為丁守中站台的打算，連勝文說，「目前沒有」。

當被問及總統府秘書長陳菊可能要選台北市長，連勝文說，「任何人要當台北市長，都必須說明如何處理台北市空汙的問題」。他指出，陳菊在高雄市長任內最後幾年，空氣汙染問題讓高雄人很頭痛，而台北人在這方面的要求一樣高。

連勝文辦公室特別助理林鼎超今天透露，6月4日到7日，連勝文將率約80名青創團隊成員到北京參訪，期間預計會見中國國台辦主任劉結一，並與中國國家開發銀行所屬的協會舉行論壇，還將參訪小米科技與愛奇藝總部。

林鼎超說，連勝文身兼兩岸暨跨境創新創業交流協會顧問，這是今年初成立的協會；6月北京之行的成員將有中國國民黨5名中常委。（編輯：楊昇儒/林克倫）1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP