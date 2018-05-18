費鴻泰表態參選黨團總召 願當黨團做工的人

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨團總召林德福任期將屆，外傳有意角逐總召一職的國民黨立委費鴻泰，今天透過臉書正式宣布爭取擔任下屆國民黨團總召，費鴻泰說，他願意當黨團做工的人。



中國國民黨立法院黨團總召林德福任期即將屆滿，根據國民黨團內規，總召任期一年，得連任一次。對於是否尋求連任，林德福日前表示，沒有意願爭取連任，希望給其他黨團成員有表現的機會。不管誰參選，只要願意服務與承擔，都是好事。



面對總召一職，國民黨立委江啟臣在15日時率先表態參選黨團總召的意願，他當時向中央社記者表示，他知道做為在野黨，黨團總召這個位置要做好不容易，但他願意接受這個挑戰，與黨團同仁一起努力，找回民眾對國民黨的認同及支持。



繼江啟臣之後，費鴻泰在今天上午透過社群網站臉書（facebook）表示，國民黨要好，不能靠著別人的爛，更不能看著國家被民進黨搞爛，唯有覺醒、把自己做好。「我，費鴻泰，願當黨團做工的人」，他正式宣布爭取擔任下屆立法院黨團總召，秉持調和黨團夥伴的想法，為黨團盡一份心力。



費鴻泰也說，兩年來，立法院因為朝野席次差距懸殊，民進黨粗暴蠻橫執政，自以為無人能擋。當國家價值被民進黨摧毀，人民怒吼被執政黨無視，國民黨團還在這裡。



他說，身為黨團的一份子、身為三十四分之一，面對國民黨團內部或許有磨合、或許有多元意見；但是，越挫越勇、不曾退縮。（編輯：張均懋）1070518