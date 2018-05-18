學習之旅拔菜抓蚯蚓 侯友宜訪生態園區

（中央社記者黃旭昇新北18日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天展開學習之旅，在猴硐生態教育園區學拔菜、抓蚯蚓，瞭解鐘萼木的生長，拿起漂流木製的判官筆宣稱「一筆定江山」，承諾幫青銀共創美好的環境。



侯友宜參訪新北市瑞芳區原猴硐國小廢校的舊校園成立的生態教育園區，弓橋里長潘政信、光復里長周晉億陪同，說明學校在2000年象神颱風時受岩屑流重創，遷校後原教室已荒廢。



目前推廣與經營生態園區的是罹患肌肉萎縮漸凍症的社會創新工作者胡廷碩，他與夥伴經營教育園區，推廣友善環境的生活方式，建置社區書屋、步道驛棧、共食廚房、野菜園。



侯友宜參訪「魚菜共生」、「蚓菜共生」的菜園，撥弄破布子與土培養的蚯蚓，拔起兩棵新鮮的萵苣，剝除營養不良的黃葉，還向一旁人解說「拔菜要將枯黃的葉子拔除」，菜才會生長健壯，提供人們食用與營養。



園區正復育鐘萼木，鐘萼木是冰河期遺留下來的台灣國寶植物，曾一度消失被懷疑瀕臨絕種，後來在瑞芳區猴硐深山發現1000多棵，猴硐而被稱為「鐘萼木的故鄉」。



侯友宜學習瞭解鐘萼木奇數羽狀複葉互生的特性，還拿起正在曝曬的芫荽種子聞聞香氣。他被胡廷碩考倒身旁開白花的植物，經過說明才瞭解原來是胡蘿蔔花。



胡廷碩說，他推動綠色工藝教室、土石流教育區等活化空間，希望以行動建構樸實的生活，也盼望帶領青年走入村落文化。他擺上一桌餐飲，說明小卷來自深澳發電廠周邊的漁港，石門的海藻、金山的白米，農學市集召集人楊儒門種植的黃豆。



胡廷碩說，他堅決反對興建深澳燃煤發電廠，否則，這些新北市當地的食物就會被汙染。他感謝當地的長輩協助與指導推動生態教育，也希望透過參與式預算，建構青年歸鄉的支持性網絡，並將資訊開源共享的精神，融入下個世代的社區營造。



對於胡廷碩推動資訊開源共享、「青銀共創」給年輕人機會的精神，侯友宜相當贊同，也給予支持鼓勵。除親自炙燒食物，侯友宜還拿肖楠、檜木等漂流木製作的梳子整理頭髮，拿出判官筆說要「一筆定江山」。



侯友宜說，胡廷碩推動的方向是值得學習的，所提建議都很好，希望大家一起努力。尤其深澳電廠如果興建就會影響周邊的環境，他和胡廷碩一樣，堅決反對興建深澳燃煤發電廠。（編輯：梁君棣）1070518