農保試辦農民職災保險立院三讀 11月上路

立法院長蘇嘉全18日敲槌三讀修正通過農民健康保險條例，增訂試辦農民職業災害保險的法源依據。中央社記者謝佳璋攝 107年5月18日

（中央社記者王承中台北18日電）立法院院會今天三讀修正通過農民健康保險條例，增訂試辦農民職業災害保險的法源依據，農委會預計在11月試辦，以保障遭遇職業災害農民及其家屬生活。



立法院院會今天三讀修正通過農民健康保險條例。條文明定，為保障農民職業安全及經濟補償，農業委員會得試行辦理農民職業災害保險（以下簡稱職災保險），以保障遭遇職業災害農民及其家屬生活，並依試辦情形於3年內開辦。



條文明定，職災保險的保險費，由被保險人負擔60%，在直轄市，中央及直轄市各補助20%；在地方，中央補助30%，地方政府補助10%。



條文明定，職災保險試辦的方式、被保險人資格、範圍、保險費費率、繳費方式與其效力、投保金額、保險事故種類等相關事項之辦法，由農委會定之。



根據農委會的說明指出，約近116.7萬農保人每月多繳新台幣14.4元，增加就醫有給付，身心障礙給付增5成、喪葬津貼倍增，試辦3到5年期間先採自願性參加，若農保人全都投入，每年支出預計不超過1.5億元。農委會副主委陳吉仲日前表示，若順利修正通過，預計於11月開辦。



若以詐欺或其他不正當行為領取職災保險給付，條文也明定罰則，按其領取的保險給付或診療費用處以二倍罰鍰外，並應依民法請求損害賠償；涉及刑責者，移送司法機關。（編輯：張均懋）1070518