傘兵墜地意外 叔叔剃光頭為姪照亮回家路

陸軍航特部上兵秦良丰發生跳傘意外，他的叔叔剃掉頭髮並在臉書上表示，要以頭上的光，為姪子照亮回來的路。（圖取自秦良丰叔叔臉書www.facebook.com）

（中央社記者趙麗妍台中18日電）陸軍航特部上兵秦良丰參加國軍漢光演習預演，在台中清泉崗基地發生跳傘意外，他的叔叔也在臉書為姪子打氣，剃掉頭髮表示，要以頭上的光，為姪子照亮回來的路。



陸軍航特部上兵秦良丰昨天在台中清泉崗基地執行跳傘任務，因主傘張開不完全，墜落地面，送醫後恢復呼吸心跳，昏迷指數今天上午進步到11分，已可眨眼回應。



秦良丰的叔叔今天也來到醫院探視姪子，他在臉書秀出光頭照片，並PO文表示，「親愛的良丰：秦家有你真是好樣的，管他傘開不開，你敢跳，受了傷，老納我就負責替你打光，照亮回來的路！」



秦良丰為正修科技大學的畢業校友，昨日，正修科大校友會也在臉書粉絲專頁PO出訊息，「秦良丰是我們機械系103學年日四技甲班（設計製造組）畢業的校友，在校表現很棒，參加多次亞洲機械人比賽是一位相當陽光且重視團隊合作的年青人。」



文中指出，「能參與軍旅且是精銳單位更是值得我們佩服肯定，期望各位校友一齊集氣為他祝福加油。」（編輯：吳佳穎/方沛清）1070518