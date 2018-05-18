立院三讀 放寬老農津貼排富標準

（中央社記者劉冠廷台北18日電）立法院會今天三讀修正通過「老年農民福利津貼暫行條例」，放寬老農津貼排富標準，未來房屋、土地沒有增加的老農，將不受價值提升影響失去請領資格。



「老年農民福利津貼暫行條例」原本規定，當土地及房屋價值合計新台幣500萬元以上，將不可領取老農津貼。



立法院今天三讀修正通過「老年農民福利津貼暫行條例」，條文明定，自今年1月1日起，老年農民已領取福利津貼者，其納入計算價值的個人所有土地及房屋在未新增情形下，因土地公告現值或房屋評定標準價格調升，可以不受土地及房屋價值合計500萬元的限制。



三讀條文也明定，對於尚未徵收及補償的公共設施保留地，於老農津貼排富規定計算請領人的財產時，放寬扣除該土地價值。



因為老農津貼不是年金制度，而是津貼發放，農委會副主委陳吉仲日前曾指出，102年起設定所得及不動產方面的門檻，在不動產部分，當土地及房屋價值合計500萬元以上，將不可領取，這是排富條款。



他並說，但隨著經濟發展，有的請領人會因為土地公告現值或房屋評定標準價格調升，不動產價值因此超過500萬元而失去資格，所以修正此條文，讓房屋及土地「沒有增加」的人，不因以上價值調升失去請領資格，預計新制上路後，每年減少約200人因此失去請領資格。



中國國民黨立委王惠美今天告訴中央社記者，許多老農辛勞一輩子，也沒有多餘房產，只因為公告價格調漲而被取消津貼，確實不太公平；今日的修法，雖然無法盡如人意，但總算是進步。（編輯：李信寬）1070518