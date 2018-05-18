立院朝野黨團各發聲明 支持政府參與WHA

（中央社記者蘇龍麒台北18日電）立法院院會今天通過朝野黨團共3項提案，支持政府積極參與世界衛生大會（WHA）等國際公共衛生行動，以維護台灣2300萬人民的健康權益。



台灣遲遲沒有收到第71屆WHA的邀請函，民進黨立法院黨團10日發表聲明，全力支持政府持續爭取成為世界衛生大會觀察員，也樂見世界各國代表，願意幫台灣爭取參與類似沒有政治爭議的國際組織，讓台灣出席會議盡一份心力。



聲明指出，台灣參與世界衛生組織（WHO），有助於提升台灣2300萬人及全人類共同的福祉，不該因任何政治或宗教等因素而有所差別待遇，中國對台灣的國際空間打壓，影響台灣與世界各國共同防疫與互助的交流，實為不智之舉，為了維護全球衛生安全及世界健康人權，台灣必須參與WHA及WHO相關會議、機制與活動，立法院全力支持政府持續爭取成為WHA觀察員，並積極參與國際衛生與防疫合作，以維護台灣2300萬人民的健康權益。



民進黨團希望朝野各黨團共同簽署這項聲明，成為立法院的共同聲明，但國民黨團當時就表示，傾向不簽署。



國民黨團後來也提出自己版本的聲明指出，前總統馬英九以「九二共識」、「活路外交」政策，成功突破外交困境，讓中華民國自2009年起連續8年以「中華台北」名義獲邀，以觀察員身分參與WHA，而民進黨政府以「政治優先」的外交政策，導致連續兩年無法參與WHA。



因此，國民黨團表示全力支持政府以「中華台北」名義爭取成為WHA的觀察員，並積極參與國際衛生及防疫工作。



不過，民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，國民黨團版本中，有部分文字是民進黨團所無法接受的，其中「中華台北」的用詞就是其中一個差異點，且國民黨團版本對於現在的外交政策有些批評，是情緒上的用詞、不是事實，發表共同聲明是要讓台灣邁向國際，這樣就不叫共同聲明了，因此決定各黨團各自發表聲明。



何欣純說，民進黨團尊重在野黨團有自己的立場，因此就讓包括民進黨團、國民黨團、時代力量黨團等3個版本的聲明各自表述。



時代力量立法院黨團提出的聲明指出，對於政府強調台灣並非中國的一部分、拒絕一中原則、捍衛國家尊嚴、維護主權獨立等，以及衛生福利部部長陳時中率代表團到WHA開會地點日內瓦，為台灣發聲，都表示贊同與支持。



時代力量黨團聲明也對於中國的蠻橫無理不斷打壓，予以最嚴厲的譴責，認為中國的舉動完全違反人類社會的根本價值。



立法院院會下午宣讀通過3個黨團各自的聲明。（編輯：李信寬）1070518