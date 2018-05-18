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美參眾議員接連致函WHO挺台 外交部感謝

發稿時間：2018/05/18 18:09

最新更新：2018/05/18 18:09

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（中央社記者侯姿瑩台北18日電）繼美國聯邦眾議員聯名致函世界衛生組織（WHO）後，美國13位聯邦參議員也致函WHO秘書長，敦促他邀請台灣參與世界衛生大會（WHA）。外交部對此表達感謝。

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）與台灣連線共同主席梅南迪茲（Robert Menendez）發起，並由參院多數黨黨鞭柯寧（John Cornyn）、另位台灣連線共同主席殷荷菲（James Inhofe）、參院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）等共13名參議員，16日聯名致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），敦促他邀請台灣以觀察員身分，無條件參與今年世衛大會與日後會議。這是美國聯邦參議員首度致函世衛為台灣發聲。

對此，外交部今天發布新聞稿表示，繼美國多位眾議員聯名致函譚德塞後，美國參議員的聯名函再度彰顯美國國會參、眾兩院不分黨派對台灣人民健康權益的重視，以及對台灣參與全球醫療衛生事務的堅定支持。

外交部表示，美國國會長期以來在台灣參與WHA等相關議題上不遺餘力的支持，外交部對此「表達誠摯感謝」。

美國共和黨籍的眾院外委會主席羅艾斯（Ed Royce）及眾院外委會民主黨首席議員恩格爾（Eliot Engel）領銜，高達172名眾議員簽署聯名信，日前以美國聯邦眾議院名義寄給譚德塞。信中「強烈敦促」譚德塞，應無條件讓台灣以觀察員身分，參與今年與往後的世界衛生大會及相關技術性會議。

第71屆世界衛生大會將於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，2009年才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。

即便今年仍舊無法參與WHA會議，衛生福利部部長陳時中仍將率團前往日內瓦，舉行國際記者會以及與友邦、理念相近國家舉行雙邊會談。（編輯：楊凱翔）1070518

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