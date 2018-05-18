蔡總統盼翻轉偏鄉教育 讓台灣教育更多元

（中央社記者葉素萍台東縣18日電）總統蔡英文今天參訪桃源國小，這是台東第一所公辦民營實驗小學；學生告訴總統，數學不困難；蔡總統認為，這代表線上教學是成功的；她期待翻轉偏鄉教育，讓台灣教育更多元。



蔡總統綠島、台東施政成果之旅，今天參訪台東縣延平鄉莫蘭蒂風災紅葉永續社區與桃源國小；蔡總統向媒體透露，她的第二隻貓阿才，本來是生長在這附近的鳳梨田，後來被她帶回家。



看到紅葉永續社區重建成果，蔡總統相當開心，她並感謝過去一年多以來每個單位的努力。她說，從中央到地方政府、從鄉長、主席到立法委員，大家都很關心這件事情，證明了每一件事情只要大家同心齊力，一定做得成。她也說，各界未來為台灣做的每一件事情，都能抱持著同樣的心情，相信台灣一定會更好。



桃源國小是台東縣第一所公辦民營的實驗小學，也是以布農族學生為主的原鄉學校；蔡總統在校長鄭漢文導覽下，參觀校園及教室環境，了解學生線上學習情形。



蔡總統提到，這是她第三次到桃源國小，鄭漢文是她的老朋友。



蔡總統指出，原住民小朋友以及偏鄉教育的問題是台灣社會最大的挑戰。鄭漢文長期以來特別強調，原住民小朋友在學校受教育時，部落傳承也必須繼續下去，因此在學校教育中融入了部落傳承，同時引入公辦民營的機制，與均一系統合作。現在很多的教育課程，在偏鄉的學校找不到老師，或是在沒有足夠師資的情況下，以線上教學來取代，桃源國小是非常成功的例子。



蔡總統說，她詢問在教室裡面的學生，學數學會不會很痛苦？小朋友回答不痛苦。這代表線上教學是成功的，讓學生在學習困難的學科時，有成就感而且有興趣。未來，她希望不斷強化線上教學的內容及品質，讓偏鄉的教育可以翻轉，不再只是一個弱勢教育的場域。同時，也希望在偏鄉教育的實驗，能夠讓台灣整體教育更多元、更活潑。（編輯：蘇志宗）1070518