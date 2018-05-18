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520農運滿30年 農民職災終於確定有保

發稿時間：2018/05/18 19:14

最新更新：2018/05/18 19:30

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zoom in 立法院長蘇嘉全18日敲槌三讀修正通過農民健康保險條例，增訂試辦農民職業災害保險的法源依據。中央社記者謝佳璋攝　107年5月18日立法院長蘇嘉全18日敲槌三讀修正通過農民健康保險條例，增訂試辦農民職業災害保險的法源依據。中央社記者謝佳璋攝　107年5月18日

（中央社記者楊淑閔台北18日電）520農運屆滿30週年前，立法院今天三讀通過「農民健康保險條例」部分條文修正案，農委會召開記者會宣布，11月起試辦，116萬名農保人務農時熱衰竭、受立即傷害，終於有保了。

30年前520農運爆發，提出7大訴求之一就是農保，之後農保上路了，但是面向不完整。

會中農委會副主委陳吉仲說，農保一直不含職業災害保險，雖然保15年可領老農津貼，但是並非退休年金；因此先推動修法，將農民職業災害保險納入「農民健康保險條例」中，今天修正案通過，11月會試辦；後續推動退休年金。

農委會說明，目前116.7萬投農保的人，月繳新台幣78元，享有生育給付、身心障礙給付、喪葬津貼共3項給付；而投保15年後月領7256元津貼，由農委會另編「老農津貼」公務預算支出，非出自農保財務。前述生育給付則為農保投保金額1萬200元可領2個月。

11月職災保險試辦後，依據規劃費率0.23%計算，保費金額每月24元，政府負擔4成、農民6成，農保人每月多繳14.4元，可增領醫療給付，身心障礙給付、喪葬津貼則是增加。

新增醫療給付部分，因務農而發生傷病，傷害給付最多可領2年，第一年月領投保金額的7成、為7140元，次年5成、為5100元；就醫津貼則有住院及門診津貼參照勞保模式訂定。

身心障礙給付則從目前農保最高可領投保金額的40個月，增加5成，變成60個月、為61.2萬元。喪葬津貼則從目前農保最高可領投保金額的15個月，倍增為30個月、為30.6萬元。以上兩種變動都是二擇一。

立法院今天也三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正案部分，陳吉仲說，公告施行後，房屋、土地沒有增加的老農，將不受價值提升影響失去請領資格，預計每年約200人可因此保有請領資格。

農委會補充，老農津貼每年支出540億到550億元，最新請領人數近61萬人，於投保15年後月領7256元津貼，但並非年金、退休保險，而是津貼發放，所以102年起，原本有設定所得及不動產門檻，不動產部分，土地及房屋價值合計500萬元以上，不可領取，以此排富。（編輯：陳清芳）1070518

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