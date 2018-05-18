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嚴德發探視受傷傘兵 視導保傘連打氣

發稿時間：2018/05/18 19:34

最新更新：2018/05/18 19:48

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陸軍航特部上兵秦良丰參加漢光演習預演時發生跳傘意外，國防部長嚴德發（右1）視導屏東空降訓練中心，瞭解摺傘作業實況，為保傘連的摺傘員打氣。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真　107年5月18日陸軍航特部上兵秦良丰參加漢光演習預演時發生跳傘意外，國防部長嚴德發（右1）視導屏東空降訓練中心，瞭解摺傘作業實況，為保傘連的摺傘員打氣。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真　107年5月18日

（中央社記者劉麗榮台北18日電）陸軍航特部上兵秦良丰參加漢光演習預演時發生跳傘意外。國防部長嚴德發今天前往醫院探視秦良丰，隨後前往屏東空降訓練中心視導，為保傘連的摺傘員打氣「我對大家有信心」。

陸軍航空特戰指揮部特三營昨天在台中清泉崗執行的反空降跳傘課目時，26歲的秦良丰上兵搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，直接墜落地面。送醫後恢復呼吸心跳，昏迷指數今天上午進步到11分，已可眨眼回應。

嚴德發上午前往台中童綜合醫院探視秦良丰、慰問家屬，嚴德發除感謝院方處置得宜，救回國軍同袍的寶貴生命，也強調國軍將不計代價全力搶救，會負責後續所有醫療事宜，希望家屬能放心。

由於秦良丰跳傘時，主傘張傘不完全，副傘吃風不足，外界也關注傘具維護的流程。

嚴德發探視秦良丰後，轉往屏東空降訓練中心，聽取單位對於跳傘意外事件的檢討及策進作為，與幹部進行研討，並前往保傘連實地視導摺傘作業實況，向摺傘員表達鼓勵與慰問。

嚴德發召集全體人員精神講話，除了為保傘連摺傘員打氣，也向全體特戰營弟兄強調，跳傘不是一般人能執行的任務，「各位都扮演了國家安全的關鍵角色」，勉勵「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」，他對大家有信心，這次演習一定能展現令人驕傲的成果。

國防部說，由於單位在事發第一時間即對官兵實施身心評估，並確認絕大多數人員未受事件影響，仍能全心投入演習任務，對此，嚴德發也表示高度肯定與讚揚。（編輯：林淑媛）1070518

陸軍航特部上兵秦良丰參加漢光演習預演時發生跳傘意外，國防部長嚴德發（右白衣者）18日前往探視並慰問家屬，強調國軍會全力協助醫療事宜。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真　107年5月18日陸軍航特部上兵秦良丰參加漢光演習預演時發生跳傘意外，國防部長嚴德發（右白衣者）18日前往探視並慰問家屬，強調國軍會全力協助醫療事宜。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真　107年5月18日
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