陳吉仲：將請促轉會為520農運事件平反

台灣農權總會18日召開520農民運動30週年紀念座談，聚集多位當年520農運的參與者，要求還他們清白，農委會副主委陳吉仲（右3）說，他會請促進轉型正義委員會為事件中人的遭遇平反。中央社記者楊淑閔攝 107年5月18日

（中央社記者楊淑閔台北18日電）520農運後成立的台灣農權總會今天召開520農民運動30週年紀念座談，當年被指「石頭預謀」的農民、協助調查的中研院學者現身要求查明，農委會副主委陳吉仲允諾請促轉會平反。



1988年的520農運將滿30年，當時參與的農業縣市包含雲林縣、嘉義縣、高雄縣、台東縣、苗栗縣、南投縣等逾10縣市農權會，達5000多位農民。事件後成立了台灣農權總會，目前旗下有屏東、高雄、台南、雲林、嘉義、新竹、台中、彰化8個縣市的農權會。



民進黨籍立委蔡培慧說，當年爆發嚴重衝突的流血事件中，農運幹部、學生等130多人被捕，收押人數達396人，後來由11名教授自願組成事件調查團，提出「520事件調查報告書」，反駁當時檢調單位有關遊行民眾預藏石塊器具進行暴力行動的指控。



今天會中聚集了多位當年參與520農運的人，也播放當年事件中的歷史照片，甚受關注的是「石頭預謀」當事人、菜車司機邱煌生也到場。



回憶當時，邱煌生仍難以接受的說，從雲林載高麗菜北上作為活動訴求使用，上交流道就被檢查過，到達台北立法院前也都正常，後來現場發生激烈衝突，人散後才被便衣人要他承認是被人僱用預藏石頭，想請律師辯護也被阻止，質疑石頭是被栽贓的。



當時服務於中研院，參與「520事件調查報告書」的國立暨南國際大學歷史學系教授黃美英說，她迄今對此事件仍無法接受。



當時也是520副總指揮之一的宋吉雄，也為當年被臨危受命擔任副總指揮的蕭裕珍感到不平，宋吉雄說，蕭裕珍只是在現場協助，也被判2年10個月。



面對與會者要求還他們清白，農委會副主委陳吉仲說，促進轉型正義委員會將掛牌運作，他會請促轉會為事件中人的遭遇平反。（編輯：張銘坤）1070518