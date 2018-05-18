防止美國制裁伊朗波及 歐盟祭阻礙性法律

（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）為使歐洲企業不受美國制裁伊朗所影響，並確保伊朗核子協議持續進行，歐洲聯盟（EU）今天啟動阻礙性法律程序。



法新社報導，大西洋兩側的分歧加深之際，歐盟成員國領導人昨天在保加利亞首都索菲亞召開會議時，全體同意實施「阻礙性法律」（blocking statute）。



歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，執委會已展開正式程序啟動「阻礙性法律」程序，釐清美國對伊朗制裁清單和範圍涉及歐洲企業的部分。



伊朗與6國於2015年達成核子協議，當時德黑蘭當局同意限制核計畫，換取國際放寬經濟制裁。但美國總統川普上週宣布退出這項協議，並將恢復對伊朗的經濟制裁，引發爭議。除了美國，其餘簽約國均未退出伊朗核子協議，並要為這項得來不易的協議繼續努力。



「阻礙性法律」目的在緩解2015年後赴伊朗投資的歐洲企業恐懼，但仍需歐盟成員國及歐洲議會同意才能實施。



歐盟執委會曾表示，希望在美國8月6日首波制裁生效前，施行這項法律。



歐盟執委會也啟動正式程序，為歐洲投資銀行（EIB）移除障礙，EIB可在歐盟預算擔保下，決定是否為伊朗境內的商業活動提供資金。



歐盟執委會表示，「這將使得歐洲投資銀行可以支持歐盟在伊朗的投資活動」，可能有助於中小企業。（譯者：鍾佑貞/核稿：嚴思祺）1070518