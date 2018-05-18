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海地總統月底訪台 外交部：兩國關係穩定

發稿時間：2018/05/18 22:21

最新更新：2018/05/18 22:21

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（中央社記者侯姿瑩台北18日電）美媒報導，繼多明尼加後，海地恐成為下一個與台灣斷交、向中國靠攏的國家。外交部今天表示，中華民國與海地關係穩定，各項合作計畫正常推動中，海地總統也預計月底訪台。

邁阿密前鋒報（The Miami Herald）一篇於17日發自海地的報導指出，中國透過金援讓多明尼加與台灣斷交並與中國建交，並擔憂亟需外援的海地是否會步上多明尼加後塵，選擇向中國靠攏。

對此，外交部發言人李憲章表示，中華民國與海地關係穩定，「各項合作計畫正常推動中」。海地外長羅迪格（Antonio Rodrigue）日前訪台，而海地總統摩依士（Jovenel Moise）預定5月底應邀率團訪台，顯示兩國政府高層官員互動密切。

同時，他說，台灣推動參與世界衛生大會（WHA），海地如同往年表示支持，為台灣參與WHA致函、進洽世界衛生組織（WHO）。政府對海地的堅定支持表達感謝。

李憲章進一步表示，未來政府將持續秉持互惠、互助原則，協助海地推動各項有助民生福祉的計畫，扮演負責且可信賴的合作發展夥伴。

李憲章也說，中國慣以浮誇宣傳說法宣稱將進行鉅額投資，企圖誘引友邦轉向，但是事後證實，往往是亂開空頭支票、無法履行的承諾。（編輯：林淑媛）1070518

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