/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 古巴槍擊會考白木屋
>rss

農運歷劫更熱血 催生野百合學運

發稿時間：2018/05/19 09:52

最新更新：2018/05/19 11:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
520農運屆滿30週年，回顧歷史，農運之後的校園民主，多了社會實踐跟政治改革這一條路。（中央社檔案照片）520農運屆滿30週年，回顧歷史，農運之後的校園民主，多了社會實踐跟政治改革這一條路。（中央社檔案照片）

520農運30週年專題5（中央社記者呂欣憓、顧荃台北19日電）「警察從我身上踩了過去，追逐四處奔逃的群眾」。憶起30年前台北車站前的農運，民進黨立委黃偉哲仍餘悸猶存。

「說不驚嚇，是騙人的」，1988年5月20日，還是青澀模樣的台大學生黃偉哲，看到「老三台」電視傳來農民運動的畫面，立刻與同學相約，從羅斯福路上的台大校園出發，「大家要去替農民做點事！」

黃偉哲直奔忠孝西路，當時夜已黑，約莫晚上9時許，親眼目睹時任國大代表的洪奇昌跪在鎮暴部隊前，聲淚俱下說：「不要打人！」

隨著時間一分一秒過去，現場空氣越顯凝重。警方強制驅離的耳語也不斷蔓延開來。

「我們在第一線，警察應該不會驅趕學生吧！」黃偉哲說，學生以和平非暴力手段走上街頭，不至於會遭武攻吧。不料，腦海才剛閃過這個念頭，眼前陣陣襲來的霹靂小組竟然不顧坐在地上聲援的學生，踩踏而來，越過一個個學子的身軀，追逐身後亂竄的群眾。

鎮暴警察瘋狂追逐、警棍胡亂揮舞，血濺忠孝西路，向來車水馬龍的北車前，瞬間成了人間煉獄。

一同前去聲援農運的同學，有不少人被警方逮捕，包括王雪峰、陳啟昱等學生代表是第一批被抓到城中分局。

「來來飯店（現在的喜來登飯店）整片玻璃都被打碎了」，時代力量立委徐永明當年透過電視畫面，看到這一幕幕懾人心魄的景象。

1988年的520農運爆發警民街頭衝突。（中央社檔案照片）1988年的520農運爆發警民街頭衝突。（中央社檔案照片）

徐永明說，當天晚間，因台大大學新聞社改選幹部，他當選下屆社長。途中傳來抗議警民對峙消息，有些社員趕赴現場了解狀況、要求和平對話，但遲遲沒有回音。

直到凌晨，他接到電話，得知農運現場發生激烈衝突，許多學生受傷，被送到醫院，他在趕往醫院的同時，與社員開會決定舉辦記者會，向外界發聲。而這也意外成為他當選大新社社長後處理的第一件事。

「我們到學校門口，迎接從北車、警局回來的同學」，當年也是台大生的現任民進黨立委鍾佳濱說，農運過後的第二天，他們相約校門，迎接同學歸來。

「很慘烈！從沒想到鎮暴警察會對付手無寸鐵的學生」，鍾佳濱說，同學就像歷劫歸來般，有人灰頭土臉，有人衣服都破了。媒體卻以「暴民」稱呼他們，還直指活動是預謀、有人預藏石頭等內容，但事實不然，同學間彼此瞭解，「學生是最和平的，絕對不可能動手」，卻招致警棍亂舞。這般怒火，讓年輕學子同仇敵愾，義憤填膺。

也因為學生遭警棍毆打，學生的角色在這場農運當中意外被凸顯，黃偉哲說：「這對我們或整個社會運動都是很大衝擊，更堅定學生參與社會或政治運動的決心。」

「不再避諱、不再擔心受怕」，黃偉哲說，早在520農運之前，學生參與過反杜邦設廠運動、關懷海山煤礦礦工運動，但學生角色並不突出，參與的幅度也相對保守，但在這次農運過後，學生碰觸更多的禁忌話題，對於政治社會議題參與也不再受限。打開了社運之門後，學生更加堅定得走出了校園。

其實社會運動環環相扣，黃偉哲說，在那之後學生參與社會和政治運動的強度日漸增加，直到野百合運動達到高峰。

社會運動環環相扣，民進黨立委黃偉哲說，在那之後學生參與社會和政治運動的強度日漸增加，直到野百合運動達到高峰。圖為野百合運動學生靜坐。（中央社檔案照片）社會運動環環相扣，民進黨立委黃偉哲說，在那之後學生參與社會和政治運動的強度日漸增加，直到野百合運動達到高峰。圖為野百合運動學生靜坐。（中央社檔案照片）

「因為農運，我們走出了校園！」徐永明說，農運對往後的野百合等學運發展，有滿大的影響。大學生除了關心校園民主運動外，也投身許多領域，關心更多議題。

農運之後的校園民主，多了社會實踐跟政治改革這一條路。徐永明表示，農運也觸發台大校內社團的組成，例如濁水溪社，就是以農運為主，或是勞工社、女研社等以社會議題為主的社團成立，也跟農運有關；農運之後的跨校串聯也開始變多，野百合學運時就透過既有的跨校網絡串連，讓跨校的組織、會議跟分工，很快就能做起來。

zoom in 憶起30年前台北車站前的農運，民進黨立委黃偉哲（圖）仍餘悸猶存。黃偉哲說，雖然農民運動已沉靜，回歸歷史，然而某種程度來說，農運開啟了日後社會運動的序幕，農運的階段性任務雖已達成，但其影響與啟發，卻是非常深遠。中央社記者呂欣憓攝　107年5月19日憶起30年前台北車站前的農運，民進黨立委黃偉哲（圖）仍餘悸猶存。黃偉哲說，雖然農民運動已沉靜，回歸歷史，然而某種程度來說，農運開啟了日後社會運動的序幕，農運的階段性任務雖已達成，但其影響與啟發，卻是非常深遠。中央社記者呂欣憓攝　107年5月19日

「學生變成了小小的民主沙盒」，鍾佳濱說，雖然不能從單一的農運來看學運，但農運後的社會運動，包括環保、勞工等街頭運動接踵而來。在那個宛如街頭狂飆的年代，社會力量的解放，甚至於在政治上，發展出「終結萬年國會」的社運，校園內外也呼應，野百合學運最後應運而出。

農運今年屆滿30週年，回顧歷史。黃偉哲認為，雖然農民運動已沉靜，回歸歷史，不再是每年都要大肆紀念的日子。然而，當年農民的訴求，包括農保和農民權益照顧，皆已一一落實。某種程度來說，農運開啟了日後社會運動的序幕，農運的階段性任務雖已達成，但其影響與啟發，卻是非常深遠。（編輯：李淑華）1070519

延伸閱讀》農運火苗 從戴振耀的芭樂園點燃

延伸閱讀》520農運激發群眾運動 台灣解嚴後的民怨出口

延伸閱讀》開放農地自由買賣 衍生農地農用保衛戰

延伸閱讀》更多520農運30週年系列報導

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 農運野百合學運
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP