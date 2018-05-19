農運歷劫更熱血 催生野百合學運

520農運屆滿30週年，回顧歷史，農運之後的校園民主，多了社會實踐跟政治改革這一條路。（中央社檔案照片）

520農運30週年專題5（中央社記者呂欣憓、顧荃台北19日電）「警察從我身上踩了過去，追逐四處奔逃的群眾」。憶起30年前台北車站前的農運，民進黨立委黃偉哲仍餘悸猶存。



「說不驚嚇，是騙人的」，1988年5月20日，還是青澀模樣的台大學生黃偉哲，看到「老三台」電視傳來農民運動的畫面，立刻與同學相約，從羅斯福路上的台大校園出發，「大家要去替農民做點事！」



黃偉哲直奔忠孝西路，當時夜已黑，約莫晚上9時許，親眼目睹時任國大代表的洪奇昌跪在鎮暴部隊前，聲淚俱下說：「不要打人！」



隨著時間一分一秒過去，現場空氣越顯凝重。警方強制驅離的耳語也不斷蔓延開來。



「我們在第一線，警察應該不會驅趕學生吧！」黃偉哲說，學生以和平非暴力手段走上街頭，不至於會遭武攻吧。不料，腦海才剛閃過這個念頭，眼前陣陣襲來的霹靂小組竟然不顧坐在地上聲援的學生，踩踏而來，越過一個個學子的身軀，追逐身後亂竄的群眾。



鎮暴警察瘋狂追逐、警棍胡亂揮舞，血濺忠孝西路，向來車水馬龍的北車前，瞬間成了人間煉獄。



一同前去聲援農運的同學，有不少人被警方逮捕，包括王雪峰、陳啟昱等學生代表是第一批被抓到城中分局。



「來來飯店（現在的喜來登飯店）整片玻璃都被打碎了」，時代力量立委徐永明當年透過電視畫面，看到這一幕幕懾人心魄的景象。





1988年的520農運爆發警民街頭衝突。（中央社檔案照片）

徐永明說，當天晚間，因台大大學新聞社改選幹部，他當選下屆社長。途中傳來抗議警民對峙消息，有些社員趕赴現場了解狀況、要求和平對話，但遲遲沒有回音。



直到凌晨，他接到電話，得知農運現場發生激烈衝突，許多學生受傷，被送到醫院，他在趕往醫院的同時，與社員開會決定舉辦記者會，向外界發聲。而這也意外成為他當選大新社社長後處理的第一件事。



「我們到學校門口，迎接從北車、警局回來的同學」，當年也是台大生的現任民進黨立委鍾佳濱說，農運過後的第二天，他們相約校門，迎接同學歸來。



「很慘烈！從沒想到鎮暴警察會對付手無寸鐵的學生」，鍾佳濱說，同學就像歷劫歸來般，有人灰頭土臉，有人衣服都破了。媒體卻以「暴民」稱呼他們，還直指活動是預謀、有人預藏石頭等內容，但事實不然，同學間彼此瞭解，「學生是最和平的，絕對不可能動手」，卻招致警棍亂舞。這般怒火，讓年輕學子同仇敵愾，義憤填膺。



也因為學生遭警棍毆打，學生的角色在這場農運當中意外被凸顯，黃偉哲說：「這對我們或整個社會運動都是很大衝擊，更堅定學生參與社會或政治運動的決心。」



「不再避諱、不再擔心受怕」，黃偉哲說，早在520農運之前，學生參與過反杜邦設廠運動、關懷海山煤礦礦工運動，但學生角色並不突出，參與的幅度也相對保守，但在這次農運過後，學生碰觸更多的禁忌話題，對於政治社會議題參與也不再受限。打開了社運之門後，學生更加堅定得走出了校園。



其實社會運動環環相扣，黃偉哲說，在那之後學生參與社會和政治運動的強度日漸增加，直到野百合運動達到高峰。





社會運動環環相扣，民進黨立委黃偉哲說，在那之後學生參與社會和政治運動的強度日漸增加，直到野百合運動達到高峰。圖為野百合運動學生靜坐。（中央社檔案照片）

「因為農運，我們走出了校園！」徐永明說，農運對往後的野百合等學運發展，有滿大的影響。大學生除了關心校園民主運動外，也投身許多領域，關心更多議題。



農運之後的校園民主，多了社會實踐跟政治改革這一條路。徐永明表示，農運也觸發台大校內社團的組成，例如濁水溪社，就是以農運為主，或是勞工社、女研社等以社會議題為主的社團成立，也跟農運有關；農運之後的跨校串聯也開始變多，野百合學運時就透過既有的跨校網絡串連，讓跨校的組織、會議跟分工，很快就能做起來。





憶起30年前台北車站前的農運，民進黨立委黃偉哲（圖）仍餘悸猶存。黃偉哲說，雖然農民運動已沉靜，回歸歷史，然而某種程度來說，農運開啟了日後社會運動的序幕，農運的階段性任務雖已達成，但其影響與啟發，卻是非常深遠。中央社記者呂欣憓攝 107年5月19日

「學生變成了小小的民主沙盒」，鍾佳濱說，雖然不能從單一的農運來看學運，但農運後的社會運動，包括環保、勞工等街頭運動接踵而來。在那個宛如街頭狂飆的年代，社會力量的解放，甚至於在政治上，發展出「終結萬年國會」的社運，校園內外也呼應，野百合學運最後應運而出。



農運今年屆滿30週年，回顧歷史。黃偉哲認為，雖然農民運動已沉靜，回歸歷史，不再是每年都要大肆紀念的日子。然而，當年農民的訴求，包括農保和農民權益照顧，皆已一一落實。某種程度來說，農運開啟了日後社會運動的序幕，農運的階段性任務雖已達成，但其影響與啟發，卻是非常深遠。（編輯：李淑華）1070519



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