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總統電視機前看戴資穎比賽 結果令人意想不到

發稿時間：2018/05/19 10:44

最新更新：2018/05/19 10:44

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（中央社台北19日電）總統蔡英文說，曾在電視機前看羽球好手戴資穎的比賽，同時間不時轉台看立法院實況轉播，但再轉回體育台時，戴資穎比賽結束了，她突然驚覺戴資穎實力好強，能在這麼短時間結束一場比賽。

蔡總統就職將滿兩週年，接受網站「沃草」邀請，20日上午將在網路上直接和網友聊天，屆時蔡總統的社群網站臉書（facebook）、沃草網站與總統府網站都將有線上直播，時間約30分鐘。

在沃草網站上，很多網友提出不少關於體育電競類的問題，蔡總統也拍了影片回應，上午放上蔡總統的臉書。

網友提問「總統有在看體育台嗎？」蔡總統表示，很多比賽都看，印象最深是戴資穎比賽時，大家都很興奮，有一天她決定要看一下戴資穎的比賽，但那時立法院正在審議重要法案，她有時會轉到立法院實況轉播頻道觀看議案進程，但再轉回（體育台）時，比賽已經結束了。

「那時突然驚覺戴資穎的實力原來這麼強」，蔡總統表示，戴資穎可在這麼短的時間結束一場比賽，給她的印象非常非常深刻，「雖然我沒看到她的比賽」。

談及體育改革，蔡總統說，這段時間以來，很多人可能覺得改革速度不如預期，但目前在改變的是過去幾十年來累積的現象，改革確實需加大力道、耐心與時間完成，特別高興的是戴資穎成為中華民國羽球協會理事，也是國家運動訓練中心董事，以選手身分參與改革，讓改革方向完全接軌選手需求。（編輯：林興盟）1070519

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