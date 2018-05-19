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專題／30年前帶領農民抗議 林國華獄中手稿寫520農運始末

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姚文智：在黨考慮是否禮讓柯時曾想過脫黨參選

發稿時間：2018/05/19 12:03

最新更新：2018/05/19 12:03

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）有意參選台北市長的民進黨立委姚文智今天說，是否脫黨參選，在民進黨考慮是否禮讓台北市長柯文哲時，腦中有浮現過；但民進黨現能開大門說出對這個城市的願景，為何還要考慮。

姚文智規劃的「TAIWAN TAIPEI」潮T店今天在台北市信義區試營運，姚文智在接受媒體訪問時，被問到若民進黨最終提名的不是他，是否會脫黨參選，他坦言，是否脫黨參選，在民進黨考慮要不要禮讓柯文哲時，腦中有浮現過。

姚文智表示，但現在已經豁然開朗，現在民進黨可以開大門、走大步地來說實踐台灣價值，對這個城市的願景，「我現在為什麼要考慮脫黨」。

今天擔任一日店長的姚文智，談起潮T，他說，第一波推出的潮T都是綠色系，他主張的是廢機場變公園，這一片綠要改變台北，綠色代表的是和平、永續、堅韌、進步的價值。

姚文智話鋒一轉表示，柯文哲常把黑白是非跟藍綠混淆在一起，其實黑白是非是做人的價值，但藍綠是一個長期不斷追求的目標跟方向，藍在過去也有自己的價值，在那個時代或許是熱血澎湃的民族主義，但在這個時代，大家希望追求的是台灣更進步、永續、和平、韌性的宜居城市，這是綠色價值。

他說，最怕的是不藍不綠、忽藍忽綠，把藍綠來解釋黑白，用藍綠話術來綁架人民對事實的認知，這才是可怕的；大家討厭的應該是惡鬥，不是討厭藍綠的價值。

民進黨備戰台北市長選舉，選舉對策委員會16日決定2018年台北市長選舉將啟動徵召程序自提人選，除了再徵詢已經表態參選的黨內人士之外，也會看看是否還有人有意願參選，選對會將協調人選，形成共識。（編輯：楊玫寧）1070519

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