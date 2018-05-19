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扁聯會20日凱道陳情 要求公布319真相

發稿時間：2018/05/19 12:54

最新更新：2018/05/19 12:54

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（中央社記者葉素萍台北19日電）「新勇哥物語」最新一集預告，「勇哥」明天將代表前總統陳水扁赴凱道陳情，促政府公布319槍擊真相；扁聯會理事長郭正典今天說，扁聯會將到凱道召開記者會，扁將錄影談話。

明天是總統蔡英文就職2週年，陳水扁的「新勇哥物語」最新一集透露，明天「勇哥」將帶隊到凱達格蘭大道召開記者會，再推派代表向蔡總統遞交陳情書，扁會錄影談話表達心中的無奈、不滿和請求；假如政府6月底前再不妥處交代，扁再到蔡總統的公開行程「攔輿陳情」。

扁聯會理事長郭正典今天受訪指出，扁聯會明天上午10時將在凱道召開記者會，要求政府公布319槍擊案到目前為止的調查結果，此案發生至今已14年，扁覺得被凌遲14年，覺得不能拖著，背負罵名，希望公布調查結果。

郭正典說，馬政府時期有組真調會，8年的時間，為何還調查不出真相，蔡政府上台2年，希望蔡政府公布319案到目前為止的調查結果。

至於「新勇哥物語」提到，扁要到蔡總統公開行程「攔輿陳情」；郭正典說，扁聯會在各縣市都有「阿扁們」，扁聯會成員將替扁攔轎申冤，不過，他們的行動會很溫和，不會造成困擾。

民國93年3月19日下午，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮在台南市拜票時遭槍擊，檢警偵辦後，認定已故男子陳義雄涉案，將全案不起訴處分。（編輯：林興盟）1070519

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