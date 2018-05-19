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吳敦義：丁守中誠意拜託 預期連勝文會幫忙

發稿時間：2018/05/19 12:56

最新更新：2018/05/19 13:33

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國民黨台北市黨部19日舉行台北市小組長聯合授證典禮，黨主席吳敦義（前右）、國民黨台北市長參選人丁守中（前左）等人出席。中央社記者劉建邦攝　107年5月19日國民黨台北市黨部19日舉行台北市小組長聯合授證典禮，黨主席吳敦義（前右）、國民黨台北市長參選人丁守中（前左）等人出席。中央社記者劉建邦攝　107年5月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）國民黨中央委員連勝文表示目前沒有為黨提名的台北市長參選人丁守中站台的計畫，黨主席吳敦義今天說，誠意可感動人，只要丁守中誠心誠意拜託，預期連勝文會幫丁守中。

中國國民黨台北市長參選人丁守中在上一屆市長黨內初選和連勝文曾有激烈競爭，最後由連勝文勝出。丁守中在15日曾向連勝文父親、前黨主席連戰請益。

連勝文18日在中國大陸出席活動後受訪表示，他和丁守中的關係如何完全不重要，重要的是，丁守中能不能扮演好台北市長的角色；目前他沒有為丁守中站台的計畫。

國民黨台北市黨部今天舉行台北市小組長聯合授證典禮，吳敦義、丁守中、多名立委、議員等人出席。

吳敦義會前接受媒體記者提問，是否擔心丁守中和連家心結未了，吳敦義表示，這是人之常情，但他覺得丁守中可多跑幾趟，誠意可感動人。

同時，吳敦義說，距離投票日還有6個月多的時間，依據丁守中的人品和誠懇，也許過去曾有一點不完美的事情，但人非聖賢，連勝文是優秀年輕一輩的黨內人才，只要誠心誠意拜託，可預期他將來會幫助丁守中。

吳敦義指出，對丁守中有信心，他不僅是好學者，也曾擔任過立委，任內口碑很好，「覺得台北市民是非常有眼光」。

至於是否會從中協調丁守中和連家關係。吳敦義說，只要能增進黨的團結，這是黨內每一位同志都願意做的事，也是自己的任務。

丁守中會前受訪，被問及連勝文沒有站台計畫的相關議題時表示，仍會尋求各方支持，且尊重各方意見，沒有所謂的和連家心結未了之事。（編輯：梁君棣）1070519

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