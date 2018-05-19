蔡總統收養退役導盲犬 回娘家受皇冠

（中央社記者黃旭昇新北19日電）總統蔡英文今天參訪新北市盲人重建院，而總統收養的3隻退役導盲犬也接受惠光導盲犬學校、盲人重建院氣球班學員致贈的皇冠氣球禮物，總統將皇冠戴在導盲犬的頭上。



總統上午帶著收養的3隻退役導盲犬「官邸三寶」MARU、BUNNY、BELLA回娘家，到惠光導盲犬學校與學員同樂、製作造型氣球。



總統及陪同的前行政院長蘇貞昌，還與氣球班學員一起製作造型氣球，他們做了一隻可愛的貴賓狗；此外，也欣賞口琴演奏、有氧舞蹈表演。這些都是盲人重建院總監楊素端在前台北縣府社會局長任內，推動盲人加入社區大學活絡身心。



致詞時，蔡總統表示，收養的3隻導盲犬非常活潑，但也嚴守紀律，可以感受到牠們以前值勤時的辛苦，規矩的幫助盲人。因此，希望退休的導盲犬在官邸可以盡量放鬆地過退休的生活，解開繫繩時可以看到牠們盡情的奔跑。



蔡總統也推崇蘇貞昌在擔任台北縣長時期，照顧盲人並關心盲人重建院，她說：「我相信蘇縣長做得很好，也相信未來的蘇市長會做得更好。」



總統表示，盲人重建院60年來協助視障者重建，提供許多資源，證明視障者只要有適當的環境與制度，就能充分參與社會生活，現在政府也朝這方向努力。



同時，總統說，現在社會拒絕導盲犬的情形愈來愈少；總統並強調，「導盲犬真的很乖」，進入公共場所不會騷擾別人，可能是人與狗之間最有紀律的關係。



惠光導盲犬學校校長曾瀚霖表示，蔡總統應是全球第一位收養退役導盲犬的總統，政府與民間應該一起攜手打造視障者友善的環境，尤其，除視障者外，全國還有100萬名低視能長輩，如果在建築與指標設計時，就納入視障需求的高對比色，會比工程完工後才修改，還更節省經費。（編輯：梁君棣）1070519