美參議員挺航空業對抗中國打壓台灣 外交部感謝

（中央社台北19日電）以美國聯邦參議員盧比歐與梅南德茲為首的8名美國聯邦參議員今天聯名致函美國航空業者，支持這些企業對抗中國對台灣的打壓；外交部表示，誠摯感謝美國國會友台議員的正義支持。



外交部再次呼籲國際社會正視中國干預企業運作與網站內容的不良意圖，及在北京當局變本加厲打壓下，台灣外交處境日趨艱困的事實。



外交部說，感謝美國政府、國會乃至人民堅定支持與協助台灣，並將持續聯合其他理念相近國家，共同捍衛民主自由制度，爭取台灣更寬廣的國際生存空間。



日前傳出包括美國航空（AA）、聯合航空（UA）在內的36家外國航空公司接獲中國民用航空局信函，要求不得將台灣列為「國家」後，白宮5日發出聲明重批，中國的舉動是「歐威爾式胡言亂語」，美國「強烈反對」中國強迫美國企業使用特定政治語言，呼籲中國停止威脅美國航空業。



「歐威爾式」衍生自作家喬治歐威爾，已是極權主義代名詞。「歐威爾式」如今用來形容反對自由開放社會的行為，包括政府洗腦人民或時時刻刻監視和控制民眾。



美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）日前曾致函達美、聯合與美國航空執行長，表達美國眾議院支持美國企業抵制中國共產黨打壓台灣的政治行動，也呼籲美國企業不要做中共的傳聲筒。



美國聯邦參議院外交委員會資深成員盧比歐（Marco Rubio）與參議院台灣連線共同主席梅南德茲（Robert Menendez）也聯合其他6名參議員，聯名致函美國航空與聯合航空執行長，表達對中國打壓台灣的關切。



這些參議員在信函中表示，美國國會已做好準備，捍衛美國航空公司與其他美國企業完整性，不讓外國政府干預企業內部商業運作與網站內容。（編輯：林興盟）1070519