聯合國人權專家籲西班牙停止將台嫌引渡中國

(中央社記者侯姿瑩台北19日電)聯合國人權專家近日表示,中國人權不彰,呼籲西班牙政府停止將涉案的台灣籍與中國籍人士引渡中國;外交部今天發布新聞稿表示感謝。



應北京要求,西班牙日前將部分在西班牙涉跨國詐騙的台灣嫌犯引渡中國。



聯合國人權事務高級專員公署(OHCHR)18日以「聯合國人權專家籲西班牙停止將嫌犯引渡到可能受到酷刑或是判死刑的中國(UN human rights experts urge Spain to halt extraditions to China fearing risk of torture or death penalty)」為題發布新聞。



文章指出,聯合國人權專家高度關切西班牙決定將台灣籍、中國籍人士引渡到中國;這些人士遭控詐欺,在中國可能有遭酷刑、不當對待或遭判死刑的危險。文中呼籲西班牙政府停止將涉電詐案的台灣籍、中國籍人士引渡中國,並應依據「聯合國公民與政治權利國際公約」、「聯合國禁止酷刑公約」等,立即重新審視這項引渡決定。



外交部表示,再次呼籲西班牙政府,秉持人道、人權原則處理這個案件,以符歐洲聯盟基本權利憲章規範,並基於民主法治、人權與自由等共同價值,就這個案件與台灣司法互助合作,共同打擊跨國犯罪。



外交部17日發布新聞稿指出,219名台灣人在西班牙涉及跨國電信詐騙案,西班牙政府已決定同意西班牙法院判決,依西班牙與中國引渡條約於日前將其中2名台嫌遞解到中國;外交部表達嚴正關切與強烈遺憾,也表示將繼續爭取西班牙政府將其餘台灣嫌犯交給台灣,以利國內司法機關依法處理。



西元2016年底,西班牙逮捕大批涉及電信詐欺的華人,其中包括219名台灣籍嫌犯。(編輯:李明宗)1070519