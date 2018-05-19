被爆自稱小英暗樁 柯文哲：希望總統能撐住

媒體報導台北市長柯文哲（前中）曾表達「我是總統蔡英文的暗樁」。柯文哲19日上午出席2018台北自然生態保育活動受訪表示，基本上希望小英總統能撐住，不然總統民調太低也是問題，希望台灣可以很平穩的往前進。中央社記者謝佳璋攝 107年5月19日

（中央社記者梁珮綺台北19日電）媒體報導台北市長柯文哲曾表達「我是總統蔡英文的暗樁」。柯文哲今天受訪表示，基本上希望小英總統能撐住，不然總統民調太低也是問題，希望台灣可以很平穩的往前進。



「鏡週刊」報導，柯文哲在民進黨選對會決議年底台北市長選舉是否要禮讓期間，曾與一名綠營公職友人互傳訊息，透露「我是總統蔡英文的暗樁」；此外，柯也私下向一名綠營立委表達「再讓他連任一次，就可以消滅國民黨」。



對此柯文哲上午出席2018台北自然生態保育活動接受媒體受訪未作正面回應。他表示，「基本上希望小英總統能夠撐住，總統民調太低也是問題」，如果內部都亂成一團，台灣還蠻危險的，希望台灣可以很平穩的往前進。



而在民進黨啟動徵召機制，確定白綠合作破局後，新黨主席郁慕明昨天表態，柯文哲不是墨綠，有變藍的可能性，「藍的是不是就該去與柯交個朋友，去影響柯」。柯文哲回應，這說法聽起來怪怪的，「不知道哪裡不太對勁」。



至於是否與時代力量合作，柯文哲表示，有機會合作會合作；先前在台北市議會也提過，無論是國民黨、民進黨，「找我去一定盡量去」，重申「朋友要多、敵人要少」立場。



北檢偵辦台北農產運銷公司總經理吳音寧送菜風波，是否將她撤換。柯文哲表示，北農董事有23席，北市府只有5席，單獨要換是換不掉的，在政治上非常為難。對於昨天雲林張派提及合作一說，柯文哲認為「這豈不讓民進黨剛好可以貼標籤」。



柯文哲說，吳音寧本人沒什麼問題，只是太嫩、沒什麼經驗，台北市政府有做一些輔導措施，包括要求市場處當主管監督單位「把她盯好」、派人擔任北農公司的顧問「把吳音寧顧好，不要讓她凸槌」。



另外，民進黨籍前副秘書長李文英請辭後，北市府火速發布人選為財政局長陳志銘，並兼任財政局長一職。柯文哲說，自己本來就沒有政治班底、政治派系，所以大量找事務官擔任，做得很好，「可以的話讓政治性降低，改為行政能力為考量的團隊」。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070519