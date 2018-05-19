106年出生數19萬3844人 創7年最低

（中央社記者劉麗榮台北19日電）內政部最新統計指出，106年人口自然增加率為千分之0.96，為歷年第二低，出生數19萬3844人是近7年最低。近7年粗出生率前10名的鄉鎮市多為原住民區，顯示原住民生育意願較高。



統計分析，國內人口總數雖從100年底的2322萬4912人逐年增加至106年底2357萬1227人，但增幅呈減少趨勢，台灣近7年每年出生人口數約在20萬人左右，死亡人口數近2年均超過17萬人，續呈上升趨勢。



統計指出，綜觀近7年，國內每年出生人口及粗出生率（每千人中出生人口的比率）皆大於死亡人口與粗死亡率（每千人中死亡人口比率），但差距漸次縮小。人口自然增加率以101年的千分之3.23最高，106年的千分之0.96最低，僅次99年的千分之0.91，106年出生人口數19萬3844人也是近7年最低。



以六都分析，統計指出，近7年來，新北市的出生和死亡人口數皆為直轄市之冠及全國首位。各直轄市粗出生率，100年到103年皆以台北市為最高，104年至106年以桃園市為最高。106年新北、台北、桃園及台中的人口自然增加率均呈正值，台南及高雄呈負值。



桃園市近3年粗出生率皆超過千分之10，統計進一步分析，桃園市近年提供全國最高的生育津貼補助，另有每月育兒津貼等社會福利，且房價較雙北市為低，提供人口遷入和在桃園生育的誘因。



以各縣市來看，統計說，近7年彰化縣出生人口數皆為各縣市之冠，粗出生率則以連江縣最高；近7年死亡數，彰化縣也居冠，其次為屏東縣；106年僅新竹縣、新竹市、彰化縣及離島地區的人口自然增加率呈正值。



此外，統計指出，近7年粗出生率前10名的鄉鎮市區，許多為原住民鄉區，顯示原住民生育意願較高，新竹縣尖石鄉除102年為第4名外，其餘各年皆位居前3名，106年粗出生率達千分之16，為全國最高的鄉鎮市區；宜蘭縣南澳鄉、高雄市那瑪夏區連續7年粗出生率排名前10名內。



根據統計，近7年粗死亡率前10名的鄉鎮市區，大多為人口數較少的地區，台東縣長濱鄉已連續7年粗死亡率居前3名，台南市左鎮區、台東縣長濱鄉、花蓮縣富里鄉為粗死亡率前3高的鄉鎮市區。（編輯：楊凱翔）1070519