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侯友宜公布競選背心 主軸重情重義

發稿時間：2018/05/19 17:05

最新更新：2018/05/19 17:05

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）中國國民黨新北市長參選人侯友宜今天公布競選背心，正面為「重情重義、侯友宜競選團隊」，背面則是咖啡色頭像素描，白背心滾紅邊，紅字紅邊象徵關羽的「忠孝節義」精神。

侯友宜今天在三重區的一家餐廳，與國民黨新北市29區黨務幹部座談，拜託大家在競選期間多協助輔選。他喊出「里長大贏、議員過半、市長一定要凍蒜」目標，並期許黨務幹部協助所有黨籍參選人贏得選戰，一起為市民做事。

侯友宜親自擔任解說員，解釋競選團隊背心的意義，他表示，「重情重義重友誼」是中南部孩子上來北部打拚的感覺與氛圍，也是中南部移民重視朋友的寫照。他19歲來到台北，在基層擔任刑事警察20年，每天都穿布鞋與基層搏感情，瞭解基層的需求及痛苦。

侯友宜說，警察這分工作是不能有黨派的色彩，而一直以來都有為民服務熱忱的心。「重情重義」用紅色字，象徵關公的忠孝節義精神，也是熱血、熱情的代表，顯示競選團隊是非常重感情的團隊，都像是兄弟姊妹般緊密的連結。

侯友宜近日頻頻下鄉，探訪青年創業旅館、參訪公共托老中心、瑞芳猴硐生態教育園區，希望「學習之旅」可以更傾聽基層心聲。

他今天進一步解釋，競選團隊未來會提出很好的政見，讓市民知道「重情重義」的感情如何連結。政策論述有很多方式，他已透過媒體報導、社群媒體，發布很多政策。

侯友宜致詞表示，民眾理想是能安居樂業，吃得飽、快樂的生活，如果政黨只為維繫黨的利益及政權，各政黨互鬥只會讓民眾失望。他說，更不能以意識形態標榜本土與非本土，大家都是在台灣這片土地打拚的人。

侯友宜競選辦公室主任謝政達表示，競選背心的設計理念與侯友宜競選名片相呼應，以素描的人頭像顯現侯友宜質樸的個人特色，競選團隊的背心，則扮演分身讓更多民眾看見參選人。

前台北縣長周錫瑋今天特別出席座談會，提醒要注意競選對手會打抹黑戰，並用盡行政資源打選戰，他呼籲所有輔選幹部要更團結。周錫瑋離場時，特別與侯友宜握手加油打氣。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070519

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