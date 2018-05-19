搶中南部鄉親選票 侯友宜蘇貞昌都說一家人

（中央社記者黃旭昇新北19日電）下屆新北市長選舉藍綠兩名參選人侯友宜與蘇貞昌，今天都向社團拉票。侯友宜說，與中南部鄉親的感情好像一家人，不擔心被搶票。蘇貞昌說，只要是新北市民，大家都是一家人。



民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌，今天上午陪同蔡總統參訪惠光導盲犬學校，與總統一起製作造型氣球貴賓狗，還被總統稱讚他在台北縣長任內照顧視障者。



蘇貞昌下午又在新莊區出席民進黨社會力四大社團茶會，懇請支持。受訪時，蘇貞昌表示，新北市是移民社會，他在當台北縣長時，就是因為看到全國各縣市的民眾到台北縣（新北市的前身）打拚，所以才將台北縣建設成「在地人的好所在，出外人的新故鄉」。



蘇貞昌說，只要是新北市民，不需要分彼此，大家都是一家人，不需要二分法分為家人、外人。



蘇貞昌的社群媒體張貼板橋區的競選辦公室裝潢照片，媒體詢問選辦面積與租用場地價錢；蘇貞昌表示，新北非常的大，要把新北的選戰打好，需非常多的人。



蘇貞昌說，非常感謝很多人都要一起來幫忙，所以需要工作的地方。他說，競選辦公室正在準備，等告一段落會向外界公布。他不忘主動推銷自己的社群媒體，希望民眾透過新媒體瞭解競選的訊息。



對手侯友宜位於板橋區的競選辦公室，都一直是幕僚與競選核心幹部開會的場所，不對外公開。侯友宜接受媒體專訪行程或與市議員合照，都安排在國民黨新北市黨部辦公室。



侯友宜今天除參加黨部黨務幹部座談，也參加蘆洲雲林同鄉會會員大會，20日還將參加鶯歌雲林同鄉會，以及多處宗親會。他今天受訪說，已經持續拜訪地方仕紳與友人，甚至與中南部的鄉親好友交往超過30年、40年，感情像是親戚與一家人，他不擔心被對手搶選票。



侯友宜還說，「家人就是家人、外人就是外人」，他和許多同鄉會感情都緊密結合，有活動一定去參加，參與活動也很開心。



藍綠兩參選人不僅爭取同鄉會選票，對於社團與同業公會也積極經營。侯友宜20日晚間將拜訪三重區新北市青果商業同業公會；隨後，對手蘇貞昌則將出席青果商業同業公會聯誼餐會。兩人近距離肉搏戰的較勁意味十足。（編輯：劉政權）1070519