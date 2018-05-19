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憂促轉會佛系化 學者：別給作文式調查報告

發稿時間：2018/05/19 19:29

最新更新：2018/05/19 19:29

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（中央社記者葉素萍台北19日電）台大歷史系教授周婉窈今天說，她很擔心促轉會變成「佛系」促轉會，希望促轉會可以真正做點事，不要只是做個作文式的調查報告；促轉會委員尤伯祥允諾「不會是佛系的促轉會」。

根據維基百科（Wikipedia）網站解釋，「佛系」是網路新生的流行語，概指一種「無欲無求」的生活態度。遊戲「旅蛙」今年2月爆紅，也被稱為「佛系」手遊，不升級不打怪，只要定時收割三葉草、買食材，「如果緣份到了」，青蛙就自然會回家。

殷海光學術基金會今天主辦「何謂加害者？談轉型正義與促轉條例的加害責任問題」座談會，邀請學者專家對談。

台灣大學歷史系教授周婉窈說，促進轉型正義條例加上政治檔案條例，才有可能整理加害者資料，甚至設法重建共犯結構的圖像。加害者是誰、如何加害、他們在哪裡，促轉會必須有系統地整理檔案，並設法平復司法不法，還歷史真相並促進社會和解。

周婉窈說，希望促進轉型正義委員會真的可以做點事，「不然我有點擔心會變成佛系促轉會」，不要只是做個作文式的調查報告，而是真的要把模式弄出來；她舉例，為何這樣的事證，可以判這樣的罪？哪些人做哪些判決？模式在哪裡？告密有哪些人？模式是怎樣？必須讓年輕人能辨認，「當另外的力量再來時，你認得出來，才是做轉型正義目的」。

「不要去寫一個落落長的報告，然後，什麼都不給我們」，周婉窈說，促轉會要讓各個面向的真相出來，這樣才對得起人民納稅錢。

行政院促進轉型正義委員會委員尤伯祥回應指出，「不會是佛系的促轉會」；當初他答應擔任促轉會委員，期待也很大，希望工作有意義；不過，促轉會能做什麼，要看促轉條例給促轉會多少授權，促轉條例賦予促轉會主要的任務之一是，徵集政治檔案。

尤伯祥說，沒有事實、沒有真相，就不會有正義；平復司法不公，乃至於釐清加害者責任，都是真相浮現之後才能做得到。

尤伯祥並認為，「立法的授權不清楚」，促轉會是不是能給軍事檢察官解職，追究告密者、告發者的責任，「到目前為止，看這部法律，我的見解比較保守」，可能要透過一定程度共識，還有一部法律專門處理；司法除垢，需要有更細緻的法律。

尤伯祥也說，促轉會最後提出的報告，不會像二二八只是歷史真相的調查報告。促轉會的報告是一種規劃性的報告，包括怎樣推動、規劃整個國家機器去做。

他強調，轉型正義是揮別過去，更重要是朝向未來，「並不是清算」；之所以要進行轉型正義，除了要在公部門公領域重新建立是非，還有因為社會在威權統治下撕裂嚴重，推動轉型正義，修復也很重要，唯有修復才能讓社會信任重新被建立。

尤伯祥會後受訪指出，對於加害者的追究，刑事追訴只是追究責任的選項之一；要選擇什麼方式釐清加害者的責任，在立法技術、整個國家政治進展，需要全民共識，更多的對話，才能決定。（編輯：楊凱翔）1070519

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