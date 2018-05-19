/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 哈利王子會考白木屋安室奈美惠

哈利幸福凝視梅根 世紀婚禮融合傳統與現代【影片】

>rss

台灣隊正名 民團：未辦公投何來不予核准

發稿時間：2018/05/19 19:57

最新更新：2018/05/19 19:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者葉素萍台北19日電）台灣民間團體推動東京奧運台灣正名公投，但今天傳出國際奧會「不會核准名稱更動」；民團回應指出，公投連署尚未完成，公投也尚未舉辦，「在此情況下，何來不予核准？」

台灣民間團體推動的「2020東京奧運台灣正名公投」引起關注，中華奧會秘書長沈依婷今天表示，國際奧會曾來函並致電關切，月初在執委會就決定「不會核准名稱更動」。

「2020東京奧運台灣正名行動小組」今天透過基進黨發出聲明表示，東京奧運台灣正名的公投連署尚未完成，公投也尚未舉辦，中華奧會也尚未提交任何相關文件，「在此情況下，何來不予核准？」令人相當困惑與不解。

聲明要求，中華奧會公開國際奧會來函的原文與全文，化解疑慮、釐清爭議，以昭公信。

對於國際奧會委員吳經國提到，必須尊重當年簽下的洛桑協議，並先以保障運動員參賽機會為首要考量。民團聲明也呼籲吳經國及中華奧會，公開當年洛桑協議原文與全文，讓外界清楚瞭解洛桑協議內容。

2020東京奧運台灣正名行動聯盟共同發起人之一、台灣團結聯盟黨主席劉一德受訪指出，政府官員應該出來講話，帶領人民爭取台灣正名，別只是用國際奧會、中華奧會講的話，來搪塞人民。（編輯：張良知）1070519

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP