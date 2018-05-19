台灣隊正名 民團：未辦公投何來不予核准

（中央社記者葉素萍台北19日電）台灣民間團體推動東京奧運台灣正名公投，但今天傳出國際奧會「不會核准名稱更動」；民團回應指出，公投連署尚未完成，公投也尚未舉辦，「在此情況下，何來不予核准？」



台灣民間團體推動的「2020東京奧運台灣正名公投」引起關注，中華奧會秘書長沈依婷今天表示，國際奧會曾來函並致電關切，月初在執委會就決定「不會核准名稱更動」。



「2020東京奧運台灣正名行動小組」今天透過基進黨發出聲明表示，東京奧運台灣正名的公投連署尚未完成，公投也尚未舉辦，中華奧會也尚未提交任何相關文件，「在此情況下，何來不予核准？」令人相當困惑與不解。



聲明要求，中華奧會公開國際奧會來函的原文與全文，化解疑慮、釐清爭議，以昭公信。



對於國際奧會委員吳經國提到，必須尊重當年簽下的洛桑協議，並先以保障運動員參賽機會為首要考量。民團聲明也呼籲吳經國及中華奧會，公開當年洛桑協議原文與全文，讓外界清楚瞭解洛桑協議內容。



2020東京奧運台灣正名行動聯盟共同發起人之一、台灣團結聯盟黨主席劉一德受訪指出，政府官員應該出來講話，帶領人民爭取台灣正名，別只是用國際奧會、中華奧會講的話，來搪塞人民。（編輯：張良知）1070519