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陳時中抵日內瓦 將與美日衛生部長會談

發稿時間：2018/05/19 20:48

最新更新：2018/05/19 21:36

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衛生福利部長陳時中19日中午抵達瑞士日內瓦。他表示將在所有公開場合表達世界衛生組織（WHO）未發邀請函給台灣是錯誤決定。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月19日衛生福利部長陳時中19日中午抵達瑞士日內瓦。他表示將在所有公開場合表達世界衛生組織（WHO）未發邀請函給台灣是錯誤決定。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月19日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦19日專電）衛生福利部長陳時中今天表示，他將在所有公開場合表達世衛組織未發邀請函給台灣是錯誤的決定，此行至日內瓦，他將召開國際記者會外，也將與美、日衛生部長會談。

第71屆世界衛生大會（WHA）21日到26日在瑞士日內瓦舉行，陳時中一行在日內瓦時間中午約11時（台北時間17時）抵達。對於今年台灣沒有收到WHA的邀請函，陳時中入境後受訪，做上述表示。

台灣自2009年起以「中華台北」觀察員身分參與，但世界衛生組織（WHO）繼去年之後，連續兩年未邀台灣出席。

陳時中說，他將在每一個公開的場合，表達WHO這樣的決定是錯誤的，對世界的安全也造成傷害，對台灣也不公平。

他說：「在所有公開場合，不論是對我們的朋友或是接受各國媒體採訪，我都會一再強調重複這樣的概念與理念。」

陳時中在日內瓦的行程滿檔，今天晚間起將與多國陸續展開雙邊會談，20日出席外交部歡迎酒會，21日舉行國際記者會。

他預定將與美國、日本衛生部長舉行雙邊會議。陳時中說，今年希望繼續增加雙邊會議場數，更重要的希望是加強內容，產生一些實質合作關係。

衛生福利部長陳時中（中）19日中午抵達瑞士日內瓦。他將與美國、日本衛生部長舉行雙邊會談。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月19日衛生福利部長陳時中（中）19日中午抵達瑞士日內瓦。他將與美國、日本衛生部長舉行雙邊會談。中央社記者戴雅真日內瓦攝　107年5月19日

對於剛果爆發伊波拉疫情，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前曾在推特表示，需要國際社會加大努力來止住疫情。外交部也透過推特呼籲，不要理會中國的政治目的，應讓台灣協助對抗伊波拉疫情。

陳時中重申：「只要WHO有需要，我們人員、物資都會準備好。」

他表示，全球防疫網如何建立、讓各國能夠在有系統的狀況下得到各種訊息、人員資訊的安排等，對疫情防禦速度非常重要。這次疫情讓大家更能正視這樣的問題，在防疫的缺口上不應該遺漏世界任何人。

陳時中表示，台灣有好的人員、設備、體系，更應該在這樣的防疫體系，做出更多、更好的貢獻。（編輯：高照芬）1070519

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