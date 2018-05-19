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哈利王子迎娶梅根 英在台人士齊聚歡慶

發稿時間：2018/05/19 21:18

最新更新：2018/05/19 21:18

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（中央社記者侯姿瑩台北19日電）英國哈利王子和美國女星梅根馬克爾，今天在溫莎城堡（Windsor Castle）完成終身大事。英國在台辦事處晚間舉行酒會，許多在台英國人士齊聚歡慶，觀看英國皇室婚禮的實況轉播。

英國在台辦事處與台北市英僑商務協會共同在君悅酒店舉辦酒會，超過100名來自台灣、英國的人士出席慶祝。酒會現場充滿濃濃英國味，除牆上掛有多幅英國國旗，杯子蛋糕上也插有小幅英國國旗；還有英國民眾戴上英國國旗的帽子，繫上英國國旗的領帶，或穿著英國國旗的外套。

英國在台辦事處代理代表畢騰安（Andrew Pittam）表示，隨著哈利與梅根婚禮的日子越來越近，他發現有越來越多人在談論這場英國皇室婚禮，希望今天晚上在台灣也有許多人一起觀看婚禮轉播。

畢騰安說，出席酒會的人士包括曾在英國念書的台灣校友、大英國協國家的駐台官員，以及美國在台協會的駐台官員。

其中一對出席酒會的英國夫妻表示，很開心、也很興奮看到這對年輕人將攜手共度一生。

台灣阿斯特捷利康股份有限公司總裁麥斯傑（Simon Manners）接受中央社訪問時表示，大家齊聚慶祝這場皇室婚禮是很棒的事，很開心可以跟其他英國人，以及台灣人一起慶祝。

麥斯傑的妻子也說，皇室婚禮是令人感到很興奮、很正面的事情，看到他們美麗的愛情故事，「我們都很開心」。

除現場佈置之外，酒會的美食也充滿英國味。台北市英僑商務協會執行長裴士誠（Steven Parker）表示，酒會準備的美食包括英國著名的炸魚薯條、約克夏布丁，還有鮭魚等美食，而英國的氣泡酒、啤酒也是酒會不可或缺的一部分。（編輯：楊凱翔）1070519

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