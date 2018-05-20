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蔡總統感謝聖露西亞支持台灣國際參與

發稿時間：2018/05/20 11:46

最新更新：2018/05/20 12:14

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總統蔡英文（右）20日在總統府，接見聖露西亞公共工程部部長金恩（Stephenson King）（左），總統致詞時感謝聖露西亞對台灣長期的支持。中央社記者鄭傑文攝　107年5月20日總統蔡英文（右）20日在總統府，接見聖露西亞公共工程部部長金恩（Stephenson King）（左），總統致詞時感謝聖露西亞對台灣長期的支持。中央社記者鄭傑文攝　107年5月20日

（中央社記者呂欣憓台北20日電）總統蔡英文今天表示，去年9月聯合國大會還有11月的氣候變遷綱要公約締約方大會上，聖露西亞總理查士納都為台灣仗義執言，感謝也希望聖露西亞繼續支持台灣國際參與。

蔡總統今天在總統府內接見聖露西亞公共工程部部長金恩（Stephenson King），蔡總統致詞時表示，上週她剛和遠朋班學員見面，提到有8000多名優秀的遠朋班之友，是友好互助合作交流的網路，金恩是其中一位。

蔡總統說，金恩不僅參加過遠朋班，過去在總理任內來台訪問兩次，感謝金恩長期發揮政治影響力促進和鞏固兩邦誼，這樣的深厚情誼台灣一直放在心上。

蔡總統指出，這些年來台灣和聖露西亞在基礎建設、農業、醫療、通訊、開發等領域有許多合作成果，受到聖露西亞朝野肯定；這個月推動的政府網域網路計畫達到目標，讓無線網路服務進入到聖露西亞人民生活。

蔡總統說，接下來台灣會持續秉持互惠互助精神，積極鼓勵台灣優質工程廠商參與友邦基礎建設，讓兩國合作關係更加緊密。

蔡總統並表示，藉著這機會，她要感謝聖露西亞對台灣支持，去年9月聯合國大會還有11月的氣候變遷綱要公約締約方大會上，聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）都為台灣仗義執言，她請金恩返國後轉達台灣感謝，希望聖露西亞繼續支持台灣國際參與。（編輯：蘇志宗）1070520

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