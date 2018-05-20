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洪耀福：總統勇於承擔改革使命 大家應力挺

發稿時間：2018/05/20 12:11

最新更新：2018/05/20 12:22

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民進黨秘書長洪耀福（右）與民進黨立委姚文智（前左）20日至南海捐血室出席「全國小英之友會聯合520公益捐血活動－台北場」，號召大眾捐血做公益。中央社記者裴禛攝　107年5月20日民進黨秘書長洪耀福（右）與民進黨立委姚文智（前左）20日至南海捐血室出席「全國小英之友會聯合520公益捐血活動－台北場」，號召大眾捐血做公益。中央社記者裴禛攝　107年5月20日

（中央社記者王承中台北20日電）民進黨秘書長洪耀福今天針對總統蔡英文就職兩週年表示，蔡總統勇於承擔改革的使命，大家應力挺，這也是蔡總統跟民進黨的宿命，作為台灣本土政黨，就要承擔改革的任務。

總統蔡英文今天表示，她上任後很努力針對結構性問題提出解決方法，「改革初期是困難的，前兩年花很多時間在修訂舊法或訂定新法，未來兩年將加速執行改革方案。

洪耀福、民進黨台北市黨部主委黃承國，以及有意參選台北市長的民進黨立委姚文智等人，上午在台北市參加全國小英之友聯誼總會2018全國聯合520公益捐血活動。

今天是蔡總統就職滿兩週年，洪耀福在致詞時表示，看到國民黨這麼多人在罵蔡總統，坦白講，國民黨怎麼有臉出來罵？蔡總統做的事情，是前總統馬英九做不到的事，是國民黨幾十年來做不到的事，民進黨做了。

洪耀福說，對蔡總統來講，也可以什麼都不做，現在聲望一定很高，反正破產也不是蔡總統的事，台灣也不是蔡總統一人的，做滿8年任期後再交給他人煩惱。

他說，蔡總統既然勇於承擔改革的使命，大家就應該力挺，這也是蔡總統跟民進黨的宿命。作為台灣本土的政黨，就要承擔起改革的任務，「這是無法擺脫的宿命，也是我們必須承擔的責任」。

此外，洪耀福說，去年520，小英之友會大概捐出4000袋的血，今年的目標是突破5000袋。他也打趣的對在場有意參選台北市長的姚文智說，若姚文智捐兩袋血，國策顧問、台北市小英之友會總會長顏志發就會宣布支持。而姚文智也幽默的回應「早說嘛」。兩人的互動讓現場笑聲四起。（編輯：林淑媛）1070520

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