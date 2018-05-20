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520農運催化 隔年農保上路

發稿時間：2018/05/20 12:15

最新更新：2018/05/20 12:46

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zoom in 農家子弟、前行政院長游錫堃接受中央社訪談農運30週年。中央社記者溫貴香攝　107年5月20日農家子弟、前行政院長游錫堃接受中央社訪談農運30週年。中央社記者溫貴香攝　107年5月20日

（中央社記者溫貴香台北20日電）520農運30週年，前行政院長游錫堃今天說，省議員任內問政就關切農保全面實施日期，加上520農民運動催化，隔年農保順利上路；30年後他再推綠色改革，盼打敗霍金預言。

棄農從政加上4年前新北市長選舉以兩萬多票飲恨，游錫堃隨即在臉書發表「任務已了，悠遊山林」。520前夕，游錫堃現身立法院，拜會立法院長蘇嘉全、朝野黨團催生有機農業促進法，難忘「農」情，這回啟動綠色改革，推動綠活人生。

今年是520農運30週年，游錫堃說，520農民請願運動由雲林農權會發起，主要來自雲嘉南地區、南投、苗栗、桃園等地約2000多民農民，提出全面農民、農眷保險、肥料自由買賣、增加稻米保證價格與收購面積、成立農業部等七大訴求。

他說，1982省議員任內問政，國貿局大量進口美國雜糧，主因美國對台施加壓力要平衡貿易逆差，政府當初花了新台幣400億購買美國雜糧打擊稻農、柑橘及其加工品打擊果農，進口牛肉或奶粉就打擊養牛事業。

游錫堃表示，農民遭遇前所未有的困境包括中間剝削、政策重貿易輕農業、農會壟斷事件頻傳等，期間多場抗議活動均未被政府重視，1988年全台農民大串連北上向中央陳情，爆發戰後台灣史上最大規模的農民運動。

農家子弟出身的游錫堃說，1988年農民請願運動前，他在省議會質詢關切農民保險實施政策，經他再三追問，前農林廳長余玉賢才鬆口承諾1985年7月1日試辦農保。

1988年全台農民大串連北上向中央陳情，爆發戰後台灣史上最大規模的農民運動。（邱萬興提供）1988年全台農民大串連北上向中央陳情，爆發戰後台灣史上最大規模的農民運動。（邱萬興提供）

他表示，1986年他繼續關切農保何時全面實施或擴大試辦，並建議1988年一定要全面實施，比照勞保給付項目實施，加上1988年520農運催化，農保隔年上路。

立法院日前三讀完成有機農業促進法，農業邁入新的里程碑，游錫堃說，有機農業立法不敢說是農業革命，農業革命如同種植技術改變，大幅解決生產問題，才叫做革命，有機農業立法只能說是新農業，會不會成為革命？不敢說，應該說是一種改革。

起心動念推動有機農業立法的原因，他說，2011年被稱為愛因斯坦第二的知名物理學家霍金曾預言，地球將在200年內毀滅，是什麼原因讓地球毀滅，霍金說人類太貪婪，簡單而言，就是人類不夠友善地球，氣候變遷就是對人類很大的傷害，他認為，人類如果能夠友善地球，讓地球永續發展，就能打敗霍金預言。

游錫堃說，人類打敗霍金預言必須盡速過「綠色生活」，就是生活要節能減碳，有機生活就是進入綠色生活的第一關，從飲食方面著手，主要食用有機食材，不是吃素食就做有機，「有機農業只是起頭」希望能夠打敗霍金預言。

他表示，台灣因為農地零碎，最適合推動有機農業，鼓勵年輕人小面積種植有機作物，如此一來可以振興農村、有效提高就業機會、也可提高糧食自足率等，讓民眾吃得安心、活得健康，推動有機生活可以拯救無數生命，不只是人還包括昆蟲等。（編輯：蘇志宗）1070520

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