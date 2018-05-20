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農運催生學運 關鍵照片讓鄭麗君都震撼

發稿時間：2018/05/20 12:15

最新更新：2018/05/20 12:35

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1988年的520農運爆發警民街頭衝突。（中央社檔案照片）1988年的520農運爆發警民街頭衝突。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北20日電）「我們的同學在流血」當年台大學生王雪峰、郭文彬等人到立法院前聲援520農運，郭文彬說，王雪峰第一個被抓，她抱著頭被打流血照片流傳校園。文化部長鄭麗君說，當時看到血漬照片非常震撼。

今年是520農運30週年，30年前在立法院正門口，因陳情農民要求進入立法院內借廁所，引發大規模的警民衝突，立法院牌匾被拆、農民、記者、學生被打，更因一張王雪峰抱著頭被打的關鍵照片，在台大校園流傳「我們的同學在流血」宣傳單，學生抗爭風起雲湧。

今年是520農運30週年，30年前在立法院正門口，因陳情農民要求進入立法院內借廁所，引發大規模的警民衝突，立法院牌匾被拆。（邱萬興提供）今年是520農運30週年，30年前在立法院正門口，因陳情農民要求進入立法院內借廁所，引發大規模的警民衝突，立法院牌匾被拆。（邱萬興提供）

當年與王雪峰一起聲援農運的郭文彬受訪說，當天在立法院前，鎮暴部隊、霹靂小組齊眉棍、方陣攻，警察一字排開，先敲地、再敲盾牌，步步進逼，霹靂小組進場，第一個抓走的學生就是當時台大學生王雪峰，警察打人先打頭，受傷縫10針、8針很正常。

郭文彬說，除王雪峰外，包括陳啟昱（現任台鹽董事長）、陳文治（現任新北市副議長）等人也在現場遭到警察痛毆，當年學生不是主角，有7、8名學生被打到流血丟在路邊，他、王雪峰等人被抓、一路被打到中正一分局，再轉送到市刑大。

zoom in 30年前農運時，有許多人被打到流血。（邱萬興提供）30年前農運時，有許多人被打到流血。（邱萬興提供）

警方通知台大校方，當時的台大校長孫震也出面安撫學生，郭文彬當面嗆孫震「校長不要假惺惺，從爭取校園民主開始，你（指孫震）都是阻撓的一方，不想聽，掉頭就走」郭文彬說，後來台大學生被記過都是孫震任內所為。

郭文彬表示，警方打人都先噴水柱、再打頭，王雪峰抱著頭被打的流血照片流出，台大學生在宿舍用這張照片印成宣傳單，在校園內發送「我們的同學在流血」，學生們群情激憤發動全面罷課。

不過，王雪峰淡出政壇，對此低調，不願受訪。

當年剛進台大、大一生的現任文化部長鄭麗君說，當時那張「我們的同學在流血」的宣傳單相當震撼，因事發當天晚上學長羅文嘉等人騙她說要外出喝酒，由她留守宿舍，後來在台大傅鐘前靜坐活動，她親眼看到王雪峰的衣服上都是血漬非常震撼，這場運動也是台灣民主過程中重要的一役。（編輯：李信寬）1070520

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