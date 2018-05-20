馬英九盼總統重視民意 把未來2年工作做好

（中央社記者王揚宇、陳婕翎台北20日電）總統蔡英文今天就職2週年；前總統馬英九今天陪同黨籍台北市議員參選人掃街拜票時指出，希望總統重視民意及民調變化，好好地把未來2年的工作做好，改善現有狀況。



馬英九輔選行程滿滿，先陪參選台北市松山信義區議員的徐巧芯掃街，傳授市政經驗，再趕往內湖區737市場，陪同參選台北市南港內湖區議員的李明賢「聽基層、訪物價」，李的妻子也為丈夫輔選。



上午8時30分，馬英九抵達吳興市場，陪同徐巧芯向攤商及民眾拜票。



記者問馬英九，今天是總統蔡英文就職2週年，「您覺得她有做得比較好嗎」。馬英九說：「其實我們可以自己問一下，2年來人民的生活有改善嗎？2年來兩岸關係有變好嗎？2年來我們的外交關係有更好嗎？我想大家都已經有答案了。」



記者再問馬英九，關於蔡總統近期民調好像創新低；馬英九表示，希望總統能夠重視民意的反映、重視民調的變化，好好地把未來2年的工作做好。



結束陪同徐巧芯的掃街拜票行程，馬英九趕往內湖區737市場，幫李明賢站台。



馬英九約在9時30分到達737市場，民眾爭相與他合影、握手，攤販老闆也紛紛贈送菜頭、鳳梨祝福馬英九與李明賢。



馬英九與民眾一同品嘗市場美食，暢談過去執政時對於教育的理想與實踐，從體育教育、孔廟活化談到母語教學。馬英九認為，不論儒學或母語都代表著文化的根，千萬不能丟掉的。



媒體問到掃街是否常聽到民眾希望他再選，馬英九只笑說，截至目前為止還不多。時逢520蔡總統就職2週年，他希望蔡總統能珍惜未來2年的執政時間，將現有的狀況都好好改善。（編輯：李亨山）1070520