/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 哈利王子會考白木屋安室奈美惠
>rss

馬英九盼總統重視民意 把未來2年工作做好

發稿時間：2018/05/20 12:16

最新更新：2018/05/20 12:16

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王揚宇、陳婕翎台北20日電）總統蔡英文今天就職2週年；前總統馬英九今天陪同黨籍台北市議員參選人掃街拜票時指出，希望總統重視民意及民調變化，好好地把未來2年的工作做好，改善現有狀況。

馬英九輔選行程滿滿，先陪參選台北市松山信義區議員的徐巧芯掃街，傳授市政經驗，再趕往內湖區737市場，陪同參選台北市南港內湖區議員的李明賢「聽基層、訪物價」，李的妻子也為丈夫輔選。

上午8時30分，馬英九抵達吳興市場，陪同徐巧芯向攤商及民眾拜票。

記者問馬英九，今天是總統蔡英文就職2週年，「您覺得她有做得比較好嗎」。馬英九說：「其實我們可以自己問一下，2年來人民的生活有改善嗎？2年來兩岸關係有變好嗎？2年來我們的外交關係有更好嗎？我想大家都已經有答案了。」

記者再問馬英九，關於蔡總統近期民調好像創新低；馬英九表示，希望總統能夠重視民意的反映、重視民調的變化，好好地把未來2年的工作做好。

結束陪同徐巧芯的掃街拜票行程，馬英九趕往內湖區737市場，幫李明賢站台。

馬英九約在9時30分到達737市場，民眾爭相與他合影、握手，攤販老闆也紛紛贈送菜頭、鳳梨祝福馬英九與李明賢。

馬英九與民眾一同品嘗市場美食，暢談過去執政時對於教育的理想與實踐，從體育教育、孔廟活化談到母語教學。馬英九認為，不論儒學或母語都代表著文化的根，千萬不能丟掉的。

媒體問到掃街是否常聽到民眾希望他再選，馬英九只笑說，截至目前為止還不多。時逢520蔡總統就職2週年，他希望蔡總統能珍惜未來2年的執政時間，將現有的狀況都好好改善。（編輯：李亨山）1070520

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP