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總統府資政國策顧問續聘名單 林全宋楚瑜入列

發稿時間：2018/05/20 12:29

最新更新：2018/05/20 12:29

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（中央社記者呂欣憓台北20日電）總統府今天公布續聘資政和國策顧問名單，親民黨主席宋楚瑜、前行政院長林全等人續聘資政；「崑濱伯」黃崑濱、希望基金會董事長紀政、前全聯總裁徐重仁等，則續聘國策顧問。

總統府今天公布續聘資政17人、國策顧問66人。聘期均自107年5月20日起至109年5月19日止。

總統府發言人黃重諺指出，依據中華民國總統府組織法，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次續聘資政17人、國策顧問66人。

續聘資政名單如下：吳勝雄（吳晟）、吳榮義、吳澧培、宋楚瑜、李明亮、李遠哲、林全、林信義、姚嘉文、施朝暉（史明）、夏本‧嘎那恩、張俊雄、陳博志、陳繼盛、辜寬敏、葉菊蘭、蕭新煌。

續聘國策顧問名單如下：王金英、王茂雄、白正憲、朱武獻、江春男、何美玥、何黎星、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、呂新民、李伸一、李金龍、李茂盛、沈國榮、林子儀、林見松、林明畑、邱俊邦、施信民、施朝賢、紀 政、紀國鐘、胡清嫻、徐重仁、秦嘉鴻、翁金珠、康義勝、張甲長、張金華、張秋海、張純淑、張富美。

莊維周、陳定信、陳茂仁、陳重信、陳哲芳、陳添枝、陳進財、曾貴海、曾勳任、湯文萬、黃天麟、黃承國、黃春明、黃崑虎、黃崑濱、黃越綏、黃爾璇、黃銘得、詹宏志、廖全平、劉昭惠。（編輯：林淑媛）1070520

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