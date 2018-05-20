連勝文：丁守中可勝任市長 輔選尊重安排

（中央社記者黃麗芸台北20日電）中國國民黨中央委員連勝文和同黨台北市長參選人丁守中在上一屆黨內初選競爭激烈，被外界視為有心結。連勝文今天說，他認為丁守中可做好市長，是否輔選則尊重參選人規劃安排。



丁守中在上一屆台北市長黨內初選和連勝文曾有激烈競爭，最後由連勝文勝出。為凝聚藍營向心力，丁守中近來陸續拜會黨內歷任黨主席請益，同時也包括連勝文父親、前黨主席連戰在內，外界認為是有助化解心結。



國民黨黨主席吳敦義昨天也表示，誠意可感動人，只要丁守中誠心誠意拜託，預期連勝文會幫丁守中。



連勝文今天到士東市場幫同黨籍台北市議員參選人張斯綱輔選時受訪表示，自己從今年3月起就陸續幫全台黨內參選人進行輔選，包括雙北市和台中市都有，未來輔選計畫包括全台黨內現任或初選的縣市首長及市議員，都會陸續展開。



談到會不會幫丁守中輔選站台，以及連丁心結化解一事。連勝文說，現在真正重要問題是檢視丁守中能否做好市長工作，「我認為他可以」，但所有參選人的競選活動都是各自決定，輔選會尊重每位參選人的規劃。



媒體追問何時和丁守中會面，連勝文表示，前陣子因自己在國外，尚未接獲相關會面訊息，但兩人之前在選舉場合就見過面，目前雖還沒有機會討論，但後續將尊重參選人的規劃和陣營安排，會尊重對方立場，看可以幫什麼忙。



連勝文提到，今年年底選舉是大家表達對蔡政府不滿的機會和重要時刻，自己會參與所有輔選工作，幫黨內所有參選人加油打氣。



由於身高194公分的連勝文近年瘦身有成，相較巔峰期已足足減掉逾23公斤，他今天首度現身輔選，市場內許多民眾都驚呼他變太瘦，快不認得了。他笑說，自己是希望健康一點才瘦身，在地許多民眾都曾看過他，才會覺得差異比較明顯。



連勝文現場也添購許多生鮮蔬菜，要帶回家煮給小孩吃，也準備送一束花給太太蔡依珊，寓意「520我愛妳」。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070520