歷史學者新書 蒐集二戰後陸媒對台灣相關報導

「從1945-1949年的中國期刊雜誌重新審視二二八與台灣史」講座20日在二二八國家紀念館舉行，輔仁大學歷史系副教授許毓良出席與談，介紹在中國大陸找到的相關史料。中央社記者王飛華攝 107年5月20日

（中央社記者游凱翔、顧荃台北20日電）「台灣在民國」新書發表，描述1945年至1949年戰後4年間，中國媒體對台的報導。作者許毓良說，中國當時對台灣好奇，其中上海「旅行雜誌」派人抵台採訪，每期至少一篇。



「台灣在民國」新書發表會、座談會今天下午在二二八國家紀念館舉辦，作者為輔仁大學歷史系副教授許毓良，他的指導老師、中研院台史所所長許雪姬共襄盛舉，現場座無虛席。



許毓良在自序中提到，立法院通過促進轉型正義條例，條例中界定的威權時期，是從1945年8月15日日本投降開始，到1992年11月6日金門、馬祖結束戰地政務為止。因此，「可以清很清楚預料到，本書所討論1945至1949年的歷史絕非過去式，若從以後台灣政壇發展情況來看正是未來式」。



他說，這本書以1945年至1949年戰後4年間，中國的雜誌、期刊對台灣報導為本，來源遍及中國各主要城市，內容可分成政治、社會、經濟及旅遊4大類，從中除了解中國當時對台的觀察與解讀外，甚至對國民黨的施政、引發的二二八事件也有不少詮釋與批判。



他說，很多學者在這塊的研究，多注重於政經方面，而他特地挑選「旅遊」這項看似活潑、卻又重要的議題與讀者分享。



許毓良表示，大多數的中國人當時對台灣這塊小島的故事感到好奇，滿足求知慾最簡單的方式，就是派出特派員採訪。上海「旅行雜誌」創立後多次派記者抵台，1年12期的雜誌中，每一期至少有一篇台灣報導，且多著重於台北市市區旅遊為主。



「我很重視圖像資料的蒐集與整理。」許毓良說，撰寫這本書的過程中，照片的來源並不多，直到他在中國看到「旅行雜誌」時，才發現原來台灣的舊照片這麼多。



他說，「旅行雜誌」自1945年5月至1950年3月出刊的5年期間，共有4次台灣景點成為封面故事，也點出台灣在日治時期被選定的「八景十二勝」，在當時以政治經濟等嚴肅議題為導向的雜誌界來說，旅遊雜誌的取向，確實可以反映當時社會輕鬆、活潑的一面。



中研院台史所所長許雪姬則表示，許毓良收集上千篇1945年到1949年當時中國大陸媒體的報導資料，不僅可作為研究成果，未來也可以當史料使用。



但她也說，這本書缺乏對撰文記者立場的分析，也欠缺1941年太平洋戰爭開始時中國對台灣的報導，若能把這段時間的資料收集起來，更能了解國民政府是收集到什麼樣的資訊，來決定如何接收台灣，這是比較可惜之處。



至於優點，則是將1945年到1949年幾個台灣的行政長官，如陳儀、魏道明、陳誠等人的行事加以分析，可以理解他們如何在當時中國政權派系糾紛下出線，這也顯示當時中國的中央政府對台灣的立場。



另外，座談會也發生一段插曲，進入提問階段時，現場部分統獨立場不同的民眾互相叫囂，部分人士並罵出髒話、動手推人，場面一度相當混亂，歷時近10分鐘，主辦單位找來員警介入，將動手民眾請出場，才得以繼續進行座談。（編輯：李淑華）1070520



