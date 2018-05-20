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索羅門總理伉儷訪台 將會晤蔡總統

發稿時間：2018/05/20 18:25

最新更新：2018/05/20 18:25

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（中央社記者顧荃台北20日電）外交部今天表示，南太平洋友邦索羅門群島總理何瑞朗（Hon. Rick Houenipwela）伉儷應邀，20日至25日率團來訪，期間將會晤總統蔡英文，接受國宴款待及府前廣場軍禮歡迎。

外交部下午透過新聞稿表示，何瑞朗一行14人，此行是何瑞朗去年11月就任以來，首次以總理身分訪問台灣。

外交部表示，何瑞朗此行也將出席外交部長吳釗燮夫婦在台北賓館舉行的晚宴；另也將見證交通部航港局及索羅門群島港務局（Solomon Islands Ports Authority, SIPA）啟動相關合作，並赴南投日月潭及宜蘭地區參訪。

外交部指出，索羅門群島與中華民國建交35年迄今，長期支持台灣參與國際及區域組織不遺餘力，兩國多年來在醫療衛生、潔淨能源、農技合作及人才培育訓練等領域合作成果豐碩。去年蔡總統在「永續南島．攜手共好-太平洋友邦之旅」訪問索國期間，獲得高規格接待，更獲邀在索國國會發表演說，顯示兩國情誼深厚，邦誼睦篤。

另外，外交部表示，友邦史瓦帝尼王國外交暨國際合作部長甘梅澤（Hon. Chief Mgwagwa Gamedze）偕同商工暨貿易部長馬布札（Hon. Jabulani Mabuza）及天然資源暨能源部長馬夏瑪（Hon. Jabulile Mashwama）等史國官員一行18人，於20日至25日來台訪問。

外交部說，史國訪團將拜會吳釗燮，並接受常務次長劉德立款宴，就雙邊關切議題交換意見，另將拜會行政院經貿談判辦公室及經濟部，以推動台灣與史瓦帝尼王國洽簽經濟合作協定（ECA），深化兩國的經貿合作關係。

外交部指出，史國為中華民國在南部非洲的重要邦交國，自1968年建交以來，兩國邦誼篤睦；史國政府全力支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等，並在國際場合為台灣發言。（編輯：李信寬）1070520

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