蔡總統執政兩週年 賴揆：感謝台灣人民支持

（中央社記者顧荃台北20日電）總統蔡英文今天執政屆滿兩週年，行政院長賴清德表示，感謝台灣人民的支持，蔡總統展現了改革的決心，完成了年金改革、深化民主、轉型正義等艱難工程。



賴清德下午在臉書發文表示，在蔡總統領導下，行政院主要的工作在於發展經濟、建設國家、造福國人、壯大台灣。當前正全力推動投資台灣專案，致力於解決產業的五缺問題，持續進行法規鬆綁，鼓勵民間投資，並加速執行前瞻基礎建設和持續落實5+2產業的創新發展。



賴清德表示，去年GDP的成長是3年來的高點，而失業率則是17年來的新低，出口的增幅達到7年來的最大值，平均薪資達到歷史的新高，平均薪資新台幣3萬元以下的比例也再進一步降低，台灣的經濟正逐步走出停滯的困境，未來充滿希望。



賴清德說，今年行政院則以三大施政目標為核心，要「安居樂業」，充分發展經濟，打擊毒品犯罪；要「生生不息」，建立友善的育兒環境，並透過育才留才攬才，解決少子女化危機；要「均衡台灣」，實現區域與城鄉的平衡，讓台灣同步向前。（編輯：李淑華）1070520





今天是蔡英文總統執政二週年的日子，感謝台灣人民的支持。二年來，蔡英文總統展現了改革的決心，立法院黨團團結以赴，完成了年金改革、深化民主、轉型正義等一項項社會要求已久的艱難工程。蔡總統為台灣擘畫的新經濟藍圖，行政院也努力一件件落實。未來，... 由賴清德發佈於 2018年5月19日