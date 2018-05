(中央社記者顧荃台北20日電)友邦史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世宣布史瓦濟蘭(Swaziland)將改名為Kingdom of Eswatini,外交部今天表示,尊重友邦的決定,將史國新國名的中譯名稱相應調整為「史瓦帝尼王國」。



史瓦濟蘭4月19日舉行獨立50週年及國王恩史瓦帝三世(H.M. King Mswati III)50歲生日的「雙慶活動」時,恩史瓦帝三世在儀式中致詞時表示,「史瓦濟蘭」是英國人訂下的國名,若獨立要有真正的意涵。



恩史瓦帝三世當時說,史瓦濟蘭的改名已遲到太久,尤其看到其他國家獨立後,紛紛以本土化的名字做為國名,因此,他要在50、50這個歷史性的一天,將國家改名為Kingdom of Eswatini。



外交部下午發布新聞稿表示,史國國王恩史瓦帝三世(H.M. King Mswati III)於今年4月19日在「史王50歲華誕暨史國獨立50週年」雙慶典禮中,宣布將其國名正名為「Kingdom of Eswatini」。中華民國尊重史國政府的決定,將史國新國名的中譯名稱相應調整為「史瓦帝尼王國」。(編輯:郭萍英)1070520