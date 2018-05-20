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外交部次長吳志中 7月將派駐法國

發稿時間：2018/05/20 22:31

最新更新：2018/05/20 23:10

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zoom in 知情人士20日表示，外交部政務次長吳志中（中）預計7月派駐法國。吳志中是法國第一大學政治學博士，並曾獲頒法國國家功勳騎士勳章。（檔案照片）中央社　107年5月20日知情人士20日表示，外交部政務次長吳志中（中）預計7月派駐法國。吳志中是法國第一大學政治學博士，並曾獲頒法國國家功勳騎士勳章。（檔案照片）中央社　107年5月20日

（中央社記者顧荃台北20日電）知情人士今天表示，外交部政務次長吳志中將於7月派駐法國。吳志中是法國第一大學政治學博士，並曾獲頒法國國家功勳騎士勳章。

吳志中是前行政院副院長吳榮義之子，曾任新境界文教基金會外交政策小組召集人、歐洲聯盟研究協會秘書長、台灣法國文化協會理事長、還曾是法國學術期刊Croisements總編輯、外交部全民外交事務研習班教授等。

此外，吳志中曾在2014年由法國前總統歐蘭德同意簽署獲頒「法國國家功勳騎士勳章」，肯定他長年推動台法與台歐合作。

華視新聞晚間報導，指外交部政務次長遺缺將由民主基金會執行長徐斯儉接任，另由中央研究院法律研究所研究員廖福特接任民主基金會執行長。文化部次長楊子葆則派駐愛爾蘭。

對此，外交部發言人李憲章回應，在相關人事正式發布前，外交部無法評論。

身兼民主基金會董事的廖福特晚間告訴中央社記者，民主基金會執行長由董事會同意後聘任，目前董事會沒有接到將改選執行長的訊息，人事問題，他不方便多說。

楊子葆低調表示，他曾被徵詢是否有外派意願，至於他是否將派駐愛爾蘭等問題，「很難回答」。

吳志中與徐斯儉則未接電話，至截稿前無法取得回應。（編輯：李淑華）1070520

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